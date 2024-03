Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: colpito da un grave lutto

Mentre Carlo si sta sottoponendo alle terapie contro il tumore, è stato colpito da un grave lutto. È morto infatti un caro amico di famiglia, il capitano Ian Farquhar, padre dell’ex fidanzata di William e molto legato anche a Camilla.

Carlo in lutto, morto un caro amico

Un altro dispiacere colpisce dunque Re Carlo mentre la Monarchia sta vivendo un momento di grande incertezza. Alla preoccupazione per il cancro si aggiunge il dolore per la perdita di Ian Farquhar che si è spento all’età di 78 anni mercoledì 6 marzo. Il capitano è morto nella tenuta di Carlo, a Highgrove nel Gloucestershire, dove da anni aveva affittato una fattoria, a sottolineare quanto fosse vicino al Monarca.

La notizia della morte di Farquhar pare abbiamo molto provato il Re che si trova a lottare contro il cancro e lo fa con grande coraggio. Nessuno sa quanto sia grave la malattia, Buckingham Palace non lo ha mai specificato, così come non ha mai rivelato di che tipo di tumore si tratti. Carlo, da quando ha avuto la diagnosi, ha sempre cercato di tranquillizzare i sudditi, mostrandosi il più possibile in pubblico e continuando a svolgere ininterrottamente i suoi doveri istituzionali.

Chi era Ian Farquhar

Certo, la morte di una persona cara non poteva che colpirlo molto, soprattutto considerando le circostanze. Ian Farquhar era molto legato alla Famiglia Reale, era stato lo scudiero della Regina madre.

Farquhar studiò a Ludgrove ed Eton, frequentata anche da William. Prestò servizio militare nel Regno Unito, in Medio Oriente, ad Aden e in Estremo Oriente con gli ussari della Regina. Divenne scudiero della Regina Madre nel 1971, rimanendo in carica per due anni. Divenne co-maestro e capocaccia del duca di Beaufort nel 1985, ritirandosi come cacciatore solo nel 2010 e rimanendo co-maestro fino al 2019.

Nel 1972 sposò Pamela J Chafer e dal matrimonio nacquero tre figli. La figlia più giovane, Rose Farquhar, ebbe una breve storia con William nel 2000 e continuò a frequentare il Principe e suo fratello. Nel 2018 era tra gli invitati alle nozze tra Meghan e Harry e William era presente al suo matrimonio con George Gemmell nel Gloucestershire nel dicembre 2022.

Il messaggio dell’ex marito di Camilla

Farquhar era legato anche alla famiglia della Regina consorte. Andrew Parker Bowles, ex marito di Camilla, ha detto a proposito della morte del capitano: “È molto triste”, aggiungendo che Farquhar era malato da tempo. Molti sono gli aneddoti che legano il Cavaliere alla Famiglia Reale, come quello secondo il quale la Regina madre gli regalò una sveglia, quando era suo scudiero, perché non riusciva ad essere puntuale con gli impegni in agenda. Oppure delle cene fatte in compagnia de Re.

Racconta Parker Bowles: “”Andava a cena dal re e poi tornava a casa attraverso i campi” e spesso la sua macchina si impantanava nel fango lasciandolo a piedi. L’ex marito di Camilla ricorda la sua gioia di vivere, le sue abilità di cacciatore e la sua passione per il polo.