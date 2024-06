Kate Middleton, ultime notizie. Cosa accede con William: la verità

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton non si mostra in pubblico dalla scorso Natale perché si sta curando dal cancro che l’ha colpita. Ma i suoi segreti usciranno presto allo scoperta nella nuova biografia-rivelazione, scritta da Robert Jobson, Catherine, la Principessa di Galles, che uscirà in Italia il primo agosto, edita da Rizzoli. E promette di raccontare la verità sul suo rapporto con William.

I segreti di Kate Middleton in una biografia-rivelazione

Kate Middleton si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva per un tumore di cui non sappiamo né la gravità né dove l’ha colpita. L’unica certezza è che la Principessa del Galles sta troppo male per lavorare, ha bisogno di tutto il tempo per rimettersi in salute.

Dunque è da Natale che non la si vede di persona. In tutti questi mesi è comparsa in un solo video, quello di fine marzo, dove ha annunciato al mondo di avere un cancro e ha chiesto il rispetto della sua privacy per potersi curare.

Kate potrebbe fare una breve comparsa sul balcone di Buckingham Palace sabato 15 giugno in occasione del Trooping the Colour, il compleanno pubblico di Re Carlo. Ma la sua presenza è tutt’altro che confermata, anzi si teme al contrario che non ci sarà. Fonti vicine alla Principessa comunque sostengono che le sue cure sono a una svolta e il suo stato di salute sta migliorando, ma ancora non è pronta per mostrarsi davanti a tutti.

Comunque, anche se lei è nascosta da mesi tra l’Adelaide Cottage e Anmer Hall nel Norfolk, i suoi segreti e i retroscena della sua vita prima e dopo l’ingresso a Palazzo vengono rese pubbliche da Catherine, la Principessa di Galles nella biografia – rivelazione, Catherine, la Principessa di Galles. In Gran Bretagna esce a luglio e in Italia il primo agosto. La biografia promette di raccontare i retroscena del rapporto tra Kate e William e come lei, da commoner, sia riuscita ad accalappiarsi il Principe, erede al trono britannico.

Kate Middleton, donna tenace e volitiva

L’autore descrive Kate come una “donna volitiva, con un intelletto acuto e una tenace determinazione. Un giorno, questa ragazza della classe media del Berkshire sarà la consorte di Re William V, diventando probabilmente la prima vera regina del popolo, dal popolo. Se fosse nata cinquant’anni prima, la sua parabola sarebbe stata impensabile, pura materia per fiabe”.

Jobson, autore di diverse biografie reali, ha riscostruito l’ascesa della Principessa del Galles all’interno della Famiglia Reale attraverso fonti ufficiali e ufficiose, ben addentro al Palazzo.

L’editore inglese ha descritto così la biografia di Kate: “Attraverso gli estesi legami dell’autore all’interno della famiglia reale, questa nuova e dinamica biografia racconta la storia completa di come Catherine, la principessa del Galles, è diventata la donna che è oggi”.

E ha proseguito: “La storia della vita di Kate Middleton sembra una favola moderna. Una ragazza attraente, intelligente e ambiziosa dagli inizi non eccezionali incontra e si innamora di un ricco principe quando entrambi sono studenti universitari. Ora, con la monarchia britannica in transizione, Catherine è destinata a diventare la prima “regina comune” nella storia britannica dai tempi di Anne Hyde, moglie di Giacomo II. Robert Jobson è nella posizione giusta per raccontare tutto su questa metà del dinamico duo che è diventato probabilmente il membro più popolare della famiglia reale”.