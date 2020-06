Le Iene ricordano Nadia Toffa: “Avresti compiuto 41 anni. Ci manchi”

editato in: da

Le Iene ricordano Nadia Toffa in occasione del suo 41esimo compleanno. La giornalista bresciana il 10 giugno avrebbe compiuto 41 anni e, nonostante siano trascorsi mesi da quel terribile 13 agosto 2019, data della sua morte, i colleghi non si danno pace e non smettono di ricordarla. Sorridente, forte e bellissima: Nadia ha affrontato la malattia con la forza di una guerriera, senza perdere mai il sorriso e la positività che la caratterizzavano. Per tanti è diventata (ed è ancora oggi) un grande esempio e la sua storia dimostra come l’amore possa vincere contro ogni cosa, persino la morte.

In occasione dell’ultima puntata delle Iene, i colleghi hanno voluto ricordare la Toffa e farle gli auguri in occasione del suo 41esimo compleanno, anche se non c’è più. “È passata la mezzanotte – ha annunciato Nina Palmieri, volto dello show -, dunque oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto e buonanotte Nadia”. Poco dopo lo show ha mostrato un video in cui la giornalista balla al tramonto, libera e felice. Un saluto commosso, che ha emozionato le altre conduttrici in studio, ma soprattutto il pubblico, che ha sempre sostenuto e amato Nadia.

A ricordare l’inviata delle Iene, nel giorno in cui è nata, anche la madre Margherita. Una donna forte che è rimasta accanto alla Toffa sino alla fine e che continua ancora oggi a portare avanti le su battaglie grazie a una fondazione che porta il nome della figlia. “Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro – ha scritto sulla pagina Facebook dell’associazione -: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell’amore di Dio – si legge ancora -. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato. Mamma Margherita”.