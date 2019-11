Chi è Nina Palmieri delle Iene

editato in: da

Giovanna Palmieri, meglio conosciuta come Nina, è una giornalista italiana molto nota sopratutto per la sua attività come inviata de Le Iene, programma di punta di Italia Uno.

Nina è nata in Abruzzo il 26 marzo 1976, è alta 1,74 cm ed mamma di una bellissima bambina, Amanda, nata nel 2017 dal suo attuale compagno. La sua gravidanza è stata immortalata e raccontata dalla giornalista proprio in un servizio mandato in onda a Le Iene, programma dove, col tempo, è diventata una delle giornaliste di punta.

Nina Palmieri ha un rapporto molto particolare e stretto con Nicolò De Deviitis, suo collega nel programma, ma nonostante i gossip sul loro conto (prontamente smentiti) tra i due c’è solo una profonda e sincera amicizia. La giornalista, come accennato sopra, è attualmente fidanzata con una persona estranea al mondo dello spettacolo e papà della sua primogenita.

Durante tutta la sua carriera professionale la Palmieri non si è limitata a fare la giornalista, ma dalla sua vanta esperienza anche come scrittrice, autrice, conduttrice televisiva e regista. La sua carriera in televisione inizia con uno stage nella redazione di BluNotte – Misteri Italiani. Successivamente firma diversi servizi mandati in onda per Ballarò e per Invisibili – il programma. Prima di approdare a Le Iene ha condotto anche Sex Education Show (programma di 20 puntante mandato in onda su Fox) e XLove, show in prima serata di Italia Uno.

Nella sua vita, però, non c’è solo il lavoro. Nina, per esempio, ha più volte dichiarato che è una persona che ama molto viaggiare e fare sport, tutt’oggi infatti pratica surf e windsurf.

Nina Palmieri è molto attiva sui social, su Instagram il suo profilo personale è costantemente aggiornato da lei stessa e tanti sono gli utenti che la seguono con affetto. La Iena, però, è molto attenta a non rivelare molto riguardo alla sua vita privata. Molte foto della sua gravidanza e del papà della piccola Amanda sono state condivise sul web ma di quest’ultimo, per esempio, non ha mai rivelato pubblicamente il nome (probabilmente per tutelarlo dall’attenzione che spesso le luci della ribalta riservano anche alle persone poco note legate in qualche modo ai Vip).