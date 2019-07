Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, è amore fra gli inviati delle Iene

editato in: da

È nato l’amore fra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, inviati delle Iene.

I due giornalisti sono stati avvistati insieme in più di un’occasione, prima al concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico, poi a quello di Gazzelle, proprio il giorno del 29esimo compleanno di Nicolò. Sul profilo Instagram di Veronica Ruggeri sono apparse alcuni video in cui la coppia si diverte durante il live, fra abbracci e sorrisi.

Una love story che, secondo i più informati, andrebbe avanti da qualche tempo, ma che i diretti interessati avrebbero deciso di svelare solo ora. Nicolò De Devitiis è reduce dalla relazione con Eleonora Pedron, ex di Max Biaggi, mentre Veronica Ruggeri è stata legata per ben due anni a Stefano Corti.

Oggi l’ex ha ritrovato il sorriso accanto a Bianca Atzei, mentre qualche tempo fa si era parlato di un flirt, poi smentito, fra l’inviata delle Iene e Piero Barone de Il Volo, ex di Valentina Allegri. La giornalista aveva fatto capire di essere nuovamente innamorata, ma non aveva rivelato il nome del fortunato.

Ora sembra che il suo cuore abbia ripreso a battere proprio per Nicolò, amico e collega. La Ruggeri nel corso degli anni ha realizzato numerosi servizi contro la violenza sulle donne, mentre De Deviitis è stato protagonista di una discussa intervista alla madre di Zaniolo, calciatore della Roma.

Non solo, ha anche condotto Dance Dance Dance con Andrea Delogu e i Wind Music Awards con Alessia Marcuzzi. A unirli sarebbe stata proprio la passione per la musica e un lavoro che li appassiona.

Qualche anno fa Nicolò era finito in ospedale dopo essere stato aggredito durante un servizio delle Iene, rompendosi due vertebre. Per ora nessuno dei due per ora ha commentato il flirt, ma i fan sono in fermento e su Instagram continuano a chiedere ai diretti interessati se ci sia davvero del tenero. Tutto tace, ma di certo lo scopriremo presto.