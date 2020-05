Al Bano dimagrisce con la dieta senza carboidrati

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Al Bano Carrisi svela di essere dimagrito in queste settimane grazie a una dieta senza carboidrati. Il cantante di Cellino San Marco ha perso diversi chili durante il periodo trascorso nella sua tenuta con Loredana Lecciso. A raccontarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, in cui ha rivelato di aver perso diversi chili cambiando il suo regime alimentare.

“Visto che sono a casa da quattro mesi – ha confessato e nella mia vita non mi era mai capitato un periodo così lungo senza passare da un albergo all’altro ne ho approfittato per fare un po’ di dieta”. Il segreto dietro la sua nuova forma fisica? Una diminuzione nel consumo dei carboidrati. “Ho eliminato i carboidrati – ha spiegato -, la pasta la mangio solo una volta alla settimana. Per il resto mangio tutte le cose che fanno dimagrire: insalate, del mio orto naturalmente, pesce e frutta”. Al Bano di recente ha svelato il suo ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, mamma dei figli più piccoli: Jasmine e Bido.

Un amore nato negli anni Duemila, dopo l’addio a Romina, e messo in stand-by in seguito al ritorno sulla scena della Power e ad alcune tensioni. Oggi Al Bano e Loredana si sono lasciati il passato alle spalle e sono molto felici. L’artista ha da poco compiuto 77 anni, un traguardo celebrato in famiglia anche con l’ex moglie, visto che vive nella tenuta di Cellino San Marco. Da sempre sulla cresta dell’onda, qualche giorno fa Carrisi era stato ospite di Mara Venier a Domenica In, sorprendendo tutti con una gaffe sui dinosauri. La sua frase aveva fatto molto discutere, ma a distanza di tempo il cantante aveva ribadito il suo pensiero.

“L’uomo esiste ancora, no? – aveva dichiarato nel corso della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora -. I dinosauri esistono? No. E allora, chi ha vinto? Venti anni fa sono stato al Museo di Storia naturale di New York. C’erano le immagini di meteoriti caduti 65 milioni di anni fa, ma solo in Yucatan. In Puglia mi risulta che ci siano stati i dinosauri, ma non c’è memoria di meteoriti in Puglia. Mi ricordo l’immagine del dinosauro e degli uomini con attrezzi vari che distruggevano il dinosauro e non ho mai cancellato questa immagine […] I dinosauri si sono estinti prima dell’arrivo dell’uomo? Si dice che… ma se al museo della storia naturale di New York hanno messo un’immagine del genere, ci sarà una ragione […] Confermiamo che l’uomo è riuscito a distruggere i dinosauri”.