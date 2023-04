“Camilla è troppo vecchia” e Carlo glielo impedisce

Fonte: IPA Carlo e Camilla, primo viaggio di Stato, i look della Regina in Germania

Camilla Parker Bowles “è troppo vecchia”, lo ha detto lei stessa, e per questo ha dovuto rinunciare a una cosa cui tiene moltissimo. In fondo ha dei doveri nei confronti dei suoi sudditi e non può permettersi di mettere a rischio la loro Regina consorte, magari lasciando vedovo anzitempo Carlo. Classe 1947, ha deciso di smettere di cavalcare e il Re è d’accordo con lei, anzi glielo avrebbe proibito se lei avesse insistito nel continuare a salire in sella.

Camilla non può più farlo

Camilla dunque ha rinunciato all’equitazione, una vera e propria passione per lei e in generale per la maggior parte della nobiltà britannica. Ma poco prima dell’incoronazione, a 75 anni, il prossimo 17 luglio saranno 76, ha deciso di non andare più a cavallo. Lo ha confessato lei stessa come riporta il Daily Mail.

Fonte: Getty Images

Durante il suo primo viaggio di Stato da Regina consorte, dove ha esagerato col glitter, la moglie di Carlo ha rivelato che essendo troppo vecchia non se la sente più di cavalcare, col rischio di una caduta che potrebbe avere gravi conseguenze. Anche solo la rottura di un osso significherebbe tempi di guarigione molto lunghi e non può permettersi di lasciare solo sul trono la sua dolce metà.

Parlando a un gruppo di studenti di Amburgo mentre era in Germania, Camilla ha raccontato: “Avevo dei cavalli che montavo, ma purtroppo non cavalco più. Penso di essere troppo vecchia ma ho cavalli da corsa. Ieri sera ho visto sul mio cellulare nascere uno dei puledri, il che è stato molto emozionante”. La Regina ama moltissimo l’equitazione, una passione che condivideva più con la suocera, Elisabetta II, che con Carlo, che naturalmente ha imparato a cavalcare fin da ragazzo ma non ha mai gareggiato da professionista come la consorte.

Alla morte della Regina Elisabetta, Camilla ha assunto la gestione delle sue scuderie e continua a sostenere enti benefici che si occupano del benessere dei cavalli come l’Ebony Horse Club, la British Equestrian Federation e il Brooke Hospital for Animals. Da sempre Camilla si è occupata di cavalli. Ha raccontato dei ricordi della sua infanzia in groppa al suo pony, ha partecipato a diverse gare di corsa e non si perde mai gli eventi equestri più importanti dell’anno.

Fonte: Getty Images

Il divieto di Carlo

Adesso però, pur non rinunciando al contatto con i cavalli, ha deciso di non gareggiare più, dedicandosi ad hobby meno pericolosi come il giardinaggio e la lettura.

Una scelta che la distingue da Elisabetta che ha smesso di cavalcare solo in tardissima età, quando proprio il suo fisico non le permetteva più di montare in sella. L’ultima volta che è stata fotografata sul suo cavallo era 31 maggio 2020 ed aveva 94 anni. Ma che Carlo approva su tutti i fronti.

Camilla ha smesso 20 anni prima ma forse dietro questa sua scelta c’è Carlo che preservare la dolce metà da eventuali incidenti le ha proibito di andare a cavallo, lasciandole solo il ruolo di occuparsi delle scuderie e di promuovere la pet therapy con i cavalli.