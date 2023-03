Carlo e Camilla acclamati ad Amburgo, ma la Regina scivola sul cappello

Fonte: IPA Carlo e Camilla, primo viaggio di Stato, i look della Regina in Germania

Re Carlo e Camilla stanno per concludere il loro primo viaggio di Stato da Sovrani, e sono stati accolti da un vero bagno di folla a Amburgo. Per tre giorni hanno visitato la Germania, tra incontri ufficiali, strette di mano e conversazioni delicate, e nelle ultime ore, invece, hanno visto l’affetto e l’esultanza della gente al loro passaggio. Un’accoglienza inaspettata, visto che, nel Regno Unito, la Famiglia Reale riscuote sempre meno consensi, e non mancano fischi e proteste. Unico neo di questo tour? Probabilmente i look di Camilla, che oggi ha osato troppo con il cappello, dopo l’esagerato abito di cristalli della prima sera.

Carlo e Camilla acclamati dalla folla ad Amburgo

Sarà che i tedeschi sono poco abituati alle teste coronate, ma l’accoglienza di Re Carlo e della Regina consorte Camilla ad Amburgo, ultima tappa del loro viaggio di Stato in Germania, è stata davvero sbalorditiva. Ai due Sovrani sono stati offerti doni e fiori da fan letteralmente adoranti, che hanno atteso per ore il loro arrivo presso il Municipio della città, dove la coppia ha firmato il Libro d’oro nella Sala dell’Imperatore. Non è sfuggito, ai paparazzi presenti, neanche l’enorme biscotto, a forma di cuore, regalato al Re da una persona dietro le transenne.

E a testimoniare quanto accaduto, graditissimo da Carlo e Camilla, c’è il lungo carosello di foto postato sulla pagina Instagram della Famiglia Reale dove, in uno degli scatti, si nota l’immensa distesa di teste delle persone che salutano la coppia. Sarà pur vero che, ultimamente, i Reali inglesi (in particolare il Re) non sono particolarmente amati in patria, anzi, vengono spesso fischiati, e in molti sono stanchi della Monarchia, ma nel resto del mondo, il fascino di questa famiglia, così complicata e così pop, ha ancora il suo effetto.

Fonte: IPA

Camilla scivola sul cappello: il look a Amburgo

Quando si parla di Camilla non è sempre facile associarla alla moda: i suoi look, soprattutto in passato, sono spesso stati attaccati, e ritenuti poco regali. Negli ultimi anni, complice anche l’età (e qualche dritta a Palazzo) abbiamo potuto assistere a una evoluzione positiva, ma, di tanto in tanto, non mancano le ricadute. E se l’abito di cristalli, indossato per la prima cena di Stato in Germania, vi ha fatto storcere il naso, il cappello di oggi non è da meno.

Fonte: IPA

Il tempo che ha accolto la coppia non è stato dei migliori, dunque, la Regina consorte ha scelto un cappotto blu, firmato Anna Valentine, già indossato in precedenza, e una borsa in tinta di Chanel. Se sugli stivali, vista la pioggia, potremmo anche soprassedere, il cappello è davvero di troppo: il pellicciotto (sicuramente sintetico, per fortuna) ci sembra eccessivo in piena primavera, e il viso viene coperto per metà dall’ingombrante copricapo. Portato, per di più, anche all’interno del Municipio, durante le foto ufficiali, nelle quali Camilla appare più goffa del solito.

L’omaggio di Camilla alla Germania con la spilla della Regina Vittoria

La Regina consorte Camilla, però, sa farsi perdonare: merito della spilla indossata oggi. Si tratta di uno zaffiro appartenuto alla Regina Vittoria, che non è stato scelto a caso. Era un dono di suo marito, il Principe Alberto di Sassonia, di origine tedesca. Un omaggio alla Germania nella sua prima visita ufficiale nelle vesti di moglie del Re Carlo, che le ha fatto conquistare molti punti.

Fonte: IPA

La spilla fu un regalo ricevuto la notte prima del matrimonio dell’importante Sovrana, nel 1840. La indossò appuntata all’abito durante la cerimonia nuziale il giorno successivo, e viene ritenuta un vero e proprio cimelio del forziere reale. In passato l’abbiamo vista portata da Maria di Teck, la Regina Madre, Elisabetta II e ne esiste anche una copia, conservata dalla Principessa Anna.