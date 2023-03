Re Carlo annuncia chi avrà un ruolo alla sua incoronazione (e i grandi esclusi)

Fonte: IPA La lista nera di Re Carlo

Mancano circa quaranta giorni all’incoronazione di Re Carlo, e abbiamo sempre più informazioni riguardo le modalità di svolgimento del maxi evento, che si terrà a Westminster il prossimo 6 maggio. L’attesa sta per terminare, dando inizio a tutti gli effetti al regno del Sovrano, già contestatissimo e pieno di guai. L’ultima notizia ufficiale afferma che solo i membri senior attivi della Famiglia Reale inglese prenderanno parte alla parata in onore del Re e della Regina consorte. Questo esclude non solo il Principe Harry e Meghan Markle, ma anche altri nomi illustri.

Re Carlo conferma: George, Charlotte e Louis sfileranno alla sua Incoronazione

Il 6 maggio Re Carlo e la Regina consorte Camilla saranno incoronati ufficialmente: nonostante siano saliti al trono già lo scorso settembre, dopo la scomparsa di Elisabetta II, la cerimonia di incoronazione si è fatta attendere a lungo, ben nove mesi, una gravidanza la si potrebbe definire ironicamente. E non sono mancate le difficoltà durante questa preparazione, tra artisti che si sono rifiutati di salire sul palco, beghe familiari, e contestazioni per Carlo Sovrano e per le spese necessarie per l’avvenimento.

Ora però arriva una delle conferme più attese: chi parteciperà alla parata in onore dei neo Sovrani? A confermalo è proprio una nota di Palazzo: solo i membri senior attivi della Famiglia Reale, con qualche eccezione. Ad affiancare Carlo e Camilla ci saranno ovviamente il Principe William e Kate Middleton, affiancati dai figli, George, Charlotte e Louis. Ecco il primo strappo alla regola: i bambini non sono membri attivi della Corona, ma sono stati inseriti per dare quel tocco in più che i sudditi vogliono.

I Principi di Galles si stanno giocando tutto dopo la terribile pubblicità fatta da Harry e Meghan, e niente funziona di più di una bella famiglia felice. I Principini sfileranno per sottolineare la loro importanza in questa casata, una mossa strategica dunque, secondo la stampa inglese, per dare forza ai Windsor, che sono ai minimi storici in fatto di popolarità.

Chi sono i Reali che sfileranno al fianco di Re Carlo

Ma chi sono gli altri royals che prenderanno parte alla parata del 6 maggio? La Principessa Anna, in gran spolvero nell’ultimo anno, verrà affiancata da colui che possiamo definire la seconda eccezione della giornata: suo marito, Tim Laurence, che non ha nessun titolo reale, e non ha un ruolo attivo. Insomma, diciamo che, viste le esclusioni che vi illustreremo tra un po’, queste eccezioni faranno molto discutere.

A seguire i nuovi Duchi di Edimburgo, il Principe Edoardo e sua moglie Sophie, punta di diamante di questa nuova era della Corona inglese. Infine il Duca e la Duchessa di Gloucester (il più giovane dei cugini della Regina Elisabetta), Edward, duca di Kent, e sua sorella Alexandra, anch’essi cugini della Sovrana scomparsa.

I grandi esclusi dalle celebrazioni per Re Carlo

Sì, avete capito bene: come prevedibile, in quanto non più membri attivi della Famiglia Reale, il Principe Harry e Meghan Markle non seguiranno la processione per l’incoronazione di Re Carlo, ma non saranno i soli. Se i Principini e il marito di Anna sono inclusi, seppur senza diritto, ad essere esclusi sono anche il Principe Andrea, allontanato dalla vita pubblica dopo lo scandalo sessuale, e le Principesse Beatrice e Eugenie. Assente illustre anche Michael di Kent, una sorpresa visto che suo fratello e sua sorella fanno parte del programma.

Insomma, pare quasi si sia giocato a due pesi e due misure, e abbia vinto chi ha fatto più pressione: già in occasioni dei funerali della Regina Elisabetta, qualcuno aveva storto il naso per la presenza, dietro al feretro, del marito della Principessa Anna, che pare si stia giocando le sue carte al meglio.