Meghan Markle lascia Harry da solo tra le voci di divorzio

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Non si placano le voci di divorzio e dissidi tra il Principe Harry e Meghan Markle. Anzi, tutt’altro, perché, secondo le ultime indiscrezioni, la Duchessa del Sussex è stata vista in giro senza il marito a Los Angeles, lasciandolo fin troppo spesso da solo. Ed è forse questo uno dei principali motivi per cui la relazione non starebbe funzionando. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle lascia Harry da solo: la strategia della Duchessa

A parlare è stata la giornalista Petronella Wyatt: “I miei amici che vivono a Los Angeles hanno incontrato sempre Meghan ai party in questi giorni. Tende a lasciare Harry a casa”. Una vera e propria bomba sui Sussex, tra le voci di divorzio che negli ultimi tempi si stanno rincorrendo in modo sempre più insistente. Oltretutto, secondo Tim Dillon, i Sussex sono spesso stati additati come “star di basso livello”.

“Tutto quello che vuole fare è uscire con le celebrità. L’altra sera ero a una festa a parlare di loro, e Meghan stava mandando messaggi a una persona che era presente”. Secondo Dillon, Meghan Markle starebbe implorando per uscire e per ottenere favori dalle persone. Una strategia “disperata” che però non starebbe portando alcun risultato. “Non funziona così, tutti ridono di loro, e l’intera situazione è triste”.

Divorzio Harry-Meghan: le voci continuano

Secondo la stampa britannica, il divorzio tra Harry e Meghan Markle sarebbe ormai imminente. In base alle informazioni di Louise Roberts rivelate a SkyNews, il Principe avrebbe già sentito l’avvocato divorzista. La rottura tra loro è abbastanza evidente: Meghan ha altri interessi, e sta cercando di coltivare (disperatamente) i rapporti con altri proprio per evitare troppe ripercussioni sul suo status sociale. Una volta separata da Harry, Meghan potrebbe rimanere da sola: Hollywood non è più un’opzione.

La scelta di Harry: il tentativo disperato per mettersi al sicuro

Stando alla confessione di una fonte al Sun, Harry e Meghan avrebbero scelto di non attaccare più la Famiglia Reale. La chiave di lettura di questa decisione è semplicemente una: al Principe non conviene più criticare suo padre, Re Carlo, e il fratello William. “In quel momento avevano bisogno di visibilità”, ha spiegato la fonte, riferendosi al loro trasferimento in America.

Dopo l’intervista concessa a Oprah Winfrey, il documentario su Netflix e il libro Spare, oltre ad aver già detto tutto il “possibile”, il Principe si starebbe preparando a tornare a Londra. Qualora il divorzio fosse ufficializzato, per Harry si prospetterebbe in modo inevitabile il “ritorno all’ovile”. Ciò metterebbe in ulteriore imbarazzo la Monarchia: un tempo amatissimo dal popolo, oggi Harry è visto con sospetto e nessuno gli ha perdonato le sue dichiarazioni.

Questa è l’ennesima strategia dei Sussex, che ormai non sono più credibili agli occhi di nessuno. Impensabile, infatti, che non ci sia più nulla da dire o raccontare sulla Famiglia Reale. Sono tanti i segreti ben conservati, e che probabilmente non conosceremo mai (e forse è anche giusto così). Non resta altro che aspettare eventuali conferme: per Kate e William, il divorzio di Harry e Meghan sarebbe una vittoria.