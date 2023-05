Divorzio Harry e Meghan Markle: lui è già andato dall’avvocato

Il matrimonio tra Harry e Meghan Markle è arrivato davvero al capolinea. Il Principe avrebbe consultato degli avvocati divorzisti già prima del loro quinto anniversario, lo scorso 19 maggio. In fondo, fin dal giorno del loro fatidico sì l’astrologa aveva profetizzato che la loro unione sarebbe durata appunto solo 5 anni.

Harry e Meghan Markle divorziano per davvero

Ma è da tempo che le cose tra Harry e Meghan Markle non vanno. Già nel 2022 persone vicine alla Famiglia Reale, come Lady Colin Campbell, esperta di teste coronate, si sarebbe spinta ad affermare che i Sussex erano sull’orlo della separazione e dormivano in stanze separate.

Il 2023 non ha fatto altro che confermare queste voci. I due si sono visti in pubblico insieme raramente, Meg non ha mai approvato il modo in cui il marito ha gestito la promozione della sua autobiografia, Spare, che però ha portato nei loro conti in banca ingenti guadagni, non è andata all’incoronazione, mentre non si era persa i funerali della Regina Elisabetta o le celebrazioni del suo giubileo malgrado anche all’epoca fosse invisa a Carlo e alla Famiglia Reale. Segno dunque che davvero è cambiato qualcosa. D’altro canto, è emersa anche l’indiscrezione che il Principe ha una camera d’hotel prenotata permanentemente dove si rifugerebbe quando la situazione in casa diventa insopportabile.

Harry è andato dall’avvocato divorzista

Harry e Meghan hanno resistito insieme tutti questi mesi perché conviene a entrambi da un punto di vista economico. Non a caso si sono mostrati mano nella mano a New York dove sarebbero stati inseguiti dai paparazzi. Senza contare inoltre che il divorzio implica una serie di questioni, soprattutto relative all’affidamento dei figli.

Stando a quanto riferito dall’editorialista Louise Roberts a SkyNews, Harry sarebbe già andato da un avvocato divorzista per definire il piano della separazione da Meghan. Ormai i due vivono esistenze separate. Il Principe è sempre più isolato in California, mentre Lady Markle se la spassa con gli amici e spesso è stata vista a feste senza il marito.

Intanto, Harry e Meghan non hanno rilasciato alcuna comunicazione sulla questione del loro matrimonio. E questo silenzio alimenta i gossip sulla crisi. In ogni caso, nessuna delle persone che frequenta la coppia ha smentito tali voci. C’è chi minimizza e sostiene semplicemente che Harry e Meg hanno degli alti e bassi, ma la relazione è comunque compromessa.

Harry rischia l’espulsione per droga dagli USA

In più Harry ha un grave problema col visto americano dopo le rivelazioni sull’uso di droghe. Martedì 6 giugno il Governo degli Stati Uniti si presenterà in un tribunale federale per rispondere a delle domande circa il visto rilasciato al Principe.

La Heritage Foundation infatti ha citato in giudizio l’amministrazione di Joe Biden per costringere i funzionari a rilasciare i file sull’immigrazione del Duca di Sussex . L’organizzazione vuole sapere come Harry sia riuscito a entrare negli Stati Uniti, considerando che in seguito ha confessato nel suo libro di aver assumere cocaina, cannabis e funghi magici.

Buckingham Palace trema

All’idea di doversi riprendere Harry, Buckingham Palace trema. Infatti, la sua presenza a Londra non sarebbe gradita a nessuno. Né al Re Carlo, che ha cercato comunque di tendere una mano al figlio senza successo, né a William e Kate Middleton che non riescono più a perdonare il suo comportamento. Il rischio che il Principe torni in Inghilterra è molto alto. Ma ormai si è talmente compromesso che nessuno vuole più avere a che fare con lui. Di certo, non ci sarebbe più posto per lui all’interno della Monarchia.