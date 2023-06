Rania di Giordania eterea e seducente tra perle e trasparenze

Fonte: IPA Nozze Rajwa e Hussein di Giordania: chi c’è nella foto ufficiale e look

Rania di Giordania lascia ancora una volta senza fiato al gala per la raccolta fondi destinati alla King Hussein Cancer Foundation, indossando un abito di glitter e trasparente, creato da Elie Saab.

Dopo lo spettacolare matrimonio di suo figlio Hussein con Rajwa al Saif, Rania di Giordania torna a incantare con un abito da sera e ancora una volta sceglie Elie Saab che ha firmato i look, compreso quello della sposa, del Royal Wedding dell’anno. La Regina si è presentata a un importante evento di gala ad Amman a sostegno della fondazione che si occupa della ricerca contro il cancro.

Rania di Giordania incanta in Elie Saab

Rania di Giordania ha indossato un lungo abito di Elie Saab, appartenente alla collezione Couture Primavera-Estate 2023. Si tratta di un sofisticato vestito a collo alto, sciancrato in vita, con gonna lunga fino ai piedi a campana che gioca con le trasparenze senza mai contravvenire il protocollo e impreziosito da perline. Il modello originale lasciava scoperte, ma la Regina ha fatto apportare alcune modifiche speciali per renderlo più consono al suo ruolo, applicando delle ampie maniche corte che creano una sorta di effetto cappa terminante nel corpetto che chiude il décolleté evitando scollature inopportune.

Rania abbina il suo abito etereo con la clutch in satin carta da zucchero, firmata Jennifer Chamandi. È la famosa “Le 8” che è decorata con la scritta in arabo che riporta il nome di sua figlia Iman. È la stessa borsa che indossava al suo matrimonio. Mentre sotto l’abito si intravvedono delle scarpe bianche con plateau alti.

I gioielli sono ridotti all’essenziale dato che l’abito basta a sé, un bracciale e degli orecchini di perle bianche. Mentre per quanto riguarda il trucco e il parrucco, i capelli sono portati sciolti sulle spalle, pettinati a onde ampie; il make up punta sullo sguardo mentre le labbra sono messe in risalto da un rossetto color carne.

Il look di Rania ha avuto un grande successo, almeno a considerare i commenti che compaiono nel profilo Instagram di Sua Maestà. Tutti ricordano lo stile della Regina al matrimonio della figlia Iman e del figlio Hussein e la trovano bellissima. In particolare adorano il colore del vestino, tra il celeste e il carta da zucchero che ricorda le tonalità del cielo.

La bellissima Principessa Ghida Talal

Al gala in fatto di eleganza la concorrenza è alta. Infatti, tra gli ospiti più importanti, c’è anche la Principessa Ghida Talal, moglie del Principe Talal bin Muhammad, consigliere speciale di Sua Maestà, e presidente del King Hussein Cancer Center (KHCC).

Ghida, come rivela la foto condivisa da Rania su Instagram, indossa un abito fucsia aderente con mantello a cappa, che esalta la sua silhouette perfetta a 59 anni. Il look è firmato Valentino, la maison che appartiene a Moza del Qatar. La Principessa ha anche tenuto un discorso durante la serata in cui ha illustrato le attività del centro: “Ci impegniamo a continuare la nostra lotta contro il cancro, riconoscendolo come un avversario formidabile e ingannevole, che non dobbiamo tollerare”.