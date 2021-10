Rania di Giordania favolosa in denim: ci insegna come si portano i jeans

Rania di Giordania in jeans: seduzione pura

Rania di Giordania non finisce di stupirci coi suoi look. La Regina riesce a trasformare il più casual degli outfit – t-shirt e jeans – in una mise raffinata, dandoci una vera e propria lezione di stile. Nessuna meglio di lei veste in denim, nemmeno Meghan Markle è alla sua altezza.

Rania di Giordania in missione per conto di Carlo

Rania di Giordania si è recata in visita allo showroom e laboratorio di Turquoise Mountain a Jabal Amman, un quartiere della capitale giordana. Si tratta di un’organizzazione non governativa nata in Scozia e poi estesasi in Giordania, Arabia Saudita e Myanmar, per promuovere le tradizioni artigianali locali, recuperare aree storiche per creare nuovi posti di lavoro e figure professionali sul territorio.

L’organizzazione è stata fondata nel 2006 da Carlo e quindi potremmo dire in senso lato che Rania di Giordania era in missione per conto del Principe del Galles.

Rania di Giordania, i jeans perfetti

La Regina, che recentemente ha pubblicato su Instagram una foto con le figlie, si è presentata al laboratorio con un outfit decisamente informale, ma di grande impatto. Rania infatti ha osato indossare una t-shirt marrone che ha abbinato a un paio di jeans a gamba larga, dallo vintage che si richiama agli anni Settanta. Il risultato è semplicemente perfetto.

Sua Maestà ci insegna come un semplice paio di jeans col giusto abbinamento e accessori studiati possa trasformarsi in un look raffino e di grande effetto.

I jeans Seventies blu scuro sono del brand Chloé. Rania completa il look con una borsa a tracolla in cuoio, dallo stile etnico, di Jimmy Choo che abbina a un paio di décolletée a punta e con tacchi alti, sempre in color cuoio. Pochissimo gioielli: un paio di orecchini discreti e l’orologio. Make up naturale e i lunghi capelli lasciati ricadere sulle spalle in onde scomposte. Semplicemente un incanto, come mostrano le foto condivise su Instagram.

Rania di Giordania batte Letizia di Spagna e Meghan Markle

Di certo Rania non è la prima testa coronata a vestirsi in denim. Meghan Markle subito dopo il matrimonio con Harry nel 2018 si era mostrata in pubblico con un abito di jeans. Anche Letizia di Spagna più volte ha indossato vestiti in denim con risultati eccellenti. Kate Middleton invece opta per i classici jeans, spaziando dal blu al nero, sono nelle occasioni sportive, senza mai realmente cedere al denim con look più eleganti in situazioni formali.

D’altro canto, Rania di Giordania con questo suo look ha toccato il vertice della ricercatezza e del buongusto, dimostrando che si può avere classe anche con dei semplici jeans.