Rania di Giordania, su Instagram i dolcissimi auguri per le figlie Iman e Salma

Un video dolcissimo quello pubblicato da Rania di Giordania e dedicato alle figlie Iman e Salma: la Regina ha deciso di dedicare un post alle sue ragazze in occasione del loro compleanno.

Pur essendo nate a quattro anni di distanza, le due Principesse festeggiano la ricorrenza a un giorno di distanza: la secondogenita Iman è nata il 27 settembre 1996, la terzogenita Salma invece, è venuta alla luce il 26 settembre del 2000. Rania infatti ha altri due figli: Hussein, l’erede al trono, nato il 28 giugno 1994, e Hashem, il 30 gennaio del 2005.

Il breve filmato pubblicato dalla Regina di Giordania mostra delle immagini tenerissime delle due Principesse da piccole: i primi passi, i sorrisi, le coccole e i giochi insieme, il primo taglio di capelli, alcune delle loro apparizioni in pubblico in tenera età, in immagini che raccontano una quotidianità tenuta lontano dai riflettori e dai social.

Nel video però Rania non si è limitata a condividere solo alcuni momenti dell’infanzia delle sue figlie. Come qualsiasi mamma orgogliosa, la sovrana di Giordania ha infatti condiviso anche i grandi traguardi delle Principesse: nel filmato infatti la Regina ha voluto pubblicare le immagini della cerimonia di laurea di Iman – che si è si è diplomata alla Georgetown University di Washington negli Stati Uniti – e quelle di Salma, la prima donna pilota delle forze armate giordane, mentre veniva insignita dal padre, il re Abullah, delle ali, simbolo dell’aviazione.

Rania di Giordania ha poi corredato il video con una dedica affettuosa: “Buon compleanno alle mie dolcissime Iman e Salma! Dio vi benedica”.

Entrambe le Principesse stanno già dimostrando di essere all’altezza del loro ruolo, seguendo le orme della madre, dedicandosi a progetti umanitari e dando il loro contributo all’empowerment femminile.

Il futuro di Iman è già scritto: quando il fratello Hussein diventerà re, sarà la seconda figura più rappresentativa della monarchia giordana. La Principessa, che assomiglia in modo impressionante alla madre e che è spesso al suo fianco nelle occasioni istituzionali, è nota per il suo impegno nello studio e nello sport.



Dall’altro lato Salma è entrata nella storia: è diventata la la prima donna pilota delle Forze armate giordane e ha dato un grande segnale al suo paese, seguendo le orme della madre, da sempre in prima fila per i diritti delle donne e per l’abolizione degli stereotipi di genere.