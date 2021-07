Rania di Giordania superlativa: gonna fucsia del potere e scarpe a rete

Rania di Giordania in visita di Stato negli Usa ha lasciato senza fiato con un look superlativo che ha fatto impallidire Letizia di Spagna e Kate Middleton: gonna fucsia del potere, firmata Valentino e décolletée trasparenti ad alta seduzione.

Rania di Giordania ha accompagnato suo marito, il Re Abdullah, in un viaggio negli USA per incontrare il Presidente, Joe Biden. In questa occasione la Regina ha sfoggiato alcune dei suoi outfit più raffinati che faranno parlare di sé per molto tempo. Prima l'abito rosso con una scollatura originale che si allungava come un foulard, abbinandolo alle sue Manolo Blahnik, poi il due pezzi con quella gonna fucsia che è subito diventata l'emblema di un'eleganza estrema.







Ospite a pranzo di Grace Nelson, moglie di Bill Nelson, amministratore della NASA, Rania ha indossato una blusa bianca con scollo a sciarpa di Celine, abbinandola a una gonna longuette, di Valentino, da 1690 euro. Il modello appartiene alla collezione del 2018, dunque la Regina potrebbe averla custodita nel suo guardaroba per diverso tempo prima di indossarla durante un evento pubblico.

La gonna è semplicemente splendida e sottolinea la silhouette perfetta di Rania di Giordania, delineando le curve dei fianchi senza però eccedere, questo grazie al sofisticato gioco di pieghe presenti solo davanti, mentre è liscia sui fianchi. Per altro, racchiude anche alto valore simbolico. Infatti, il fucsia è il colore delle donne di potere e non a caso ultimamente sia Kate Middleton che Letizia di Spagna lo hanno indossato durante eventi pubblici.

Rania poi completa il suo look con un accessorio molto ricercato: le décolletée a doppia rete, effetto nude look, con tacco stiletto, firmate Dior, davvero un dettaglio di alta seduzione. Infine, molto particolare è la borsa. Si tratta del modello Gaia Small 'Bodies Nude', un'edizione limitata, ne sono stati creati solo 161 pezzi dal brand spagnolo Onesixone, in collaborazione con l'artista Kelly Beeman. La Regina l'ha resa ancora più preziosa con un manico in oro 14 carati e un logo creati dal marchio di gioielli Helena Rohner.