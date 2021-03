Rania di Giordania cede al colore del potere: il tailleur rosa da sogno

editato in: da

Kate Middleton, Letizia di Spagna e le altre: look rosa da Regine

Rania di Giordania ha incantato il mondo condividendo su Instagram una foto ufficiale che la ritrae con un tailleur rosa, mentre con suo marito Abd Allah osserva alcuni oggetti realizzati grazie al Productive Youth Program che aiuta i giovani a trasformare i loro talenti in progetti concreti.

Dunque, anche Rania di Giordania cede al fascino del rosa, o più precisamente cede al fascino del tailleur rosa, ossia al look preferito dalle teste coronate più eleganti del globo, come Letizia di Spagna, Kate Middleton e Victoria di Svezia.

Ognuna di loro possiede un completo giacca e pantaloni in tinta confetto e ognuna di loro lo ha indossato in occasioni speciali o in momenti particolarmente drammatici, durante la prima ondata del virus.

Colore femminile per eccellenza, oggi il rosa è sempre più immagine del potere, espressione della forza delle donne che sono chiamate a svolgere incarichi pubblici. Già lo sapeva la Regina Elisabetta che da decenni sfrutta questa tonalità in tutte le sue sfumature, dalla tinta pastello fino al fucsia più acceso.

Il tailleur scelto da Rania di Giordania però di distingue da quello di Letizia e Kate, che hanno preferito la tinta unita, per dei quadri formati da sottili righe bianche che lo rendono perfetto per la primavera. Il completo è firmato Calvin Kline e appartiene alla collezione Resort 2019, ma il rosa è assolutamente di tendenza anche nel 2021.

Da notare la giacca a doppio petto con bottoni neri in contrasto e dai volumi ampi, recentemente adottati anche da Letizia di Spagna che ha sfoggiato recentemente mise maxi, come il top dalle maniche extra large. Per quanto riguarda invece i pantaloni di Rania, sono a sigaretta e per slanciare la figura la Regina di Giordania li abbina a delle scarpe bianche dal tacco sottile.

Altra differenza rispetto ai look delle sue “colleghe” regali, Rania la fa rinunciando a camicie o top da portare sotto la giacca. Il blazer è indossato da solo, rigorosamente abbottonato, per creare un effetto minimal e stilizzato.