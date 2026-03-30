I ring watch hanno fatto la storia degli anni ’90 e 2000 e ora tornano a essere protagonisti delle tendenze con modelli rivisitati in chiave moderna

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon I ring watch sono gli orologi che si indossano al dito come un gioiello

La moda guarda spesso al passato e negli ultimi anni ha portato alla ribalta due decenni che hanno lanciato tendenze iconiche ancora molto amate. Gli anni ’90 e 2000 sono fonte di ispirazione per le fashioniste anche quando si tratta di accessori. L’orologio da oggetto pratico è diventato un dettaglio in grado di completare il look. A catturare l’attenzione è una versione che sconfina nel campo della gioielleria: i ring watch. Conosciuti anche come orologi anello mettono le mani in primo piano e possono fare al differenza all’interno dell’outfit.

Molti brand sono tornati a farsi conquistare dai ring watch tanto da reinterpretarli in chiave moderna, per adattarsi ai nuovi gusti. Dai modelli vintage a quelli essenziali o ricchi di dettagli, online c’è un’ampia scelta adatta a tutte le tasche.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Da JewelryWe un ring watch diverso ogni giorno

Gli orologi anello sono l’accessorio che eleva il look e per farlo come si deve devono essere indossati ogni giorno. JewelryWe ha deciso di realizzare un set composto da 8 ring watch pensato per tutta la settimana e anche di più. Il quadrante dal design semplice, è disponibile in 8 colori differenti, dal classico nero e bianco a nuance più originali come rosso, lilla, verde o rosa, insomma sarà il tuo mai più senza perché è in grado di abbinarsi a ogni outfit, bellissimo con blazer e jeans.

L’orologio anello di Fossil ha uno stile classico

Lo stile classico e senza tempo ha un fascino indiscusso e gli orologi riescono a interpretare al meglio questa tendenza. In particolare il ring watch di Fossil con la sua cassa rettangolare, mostra al meglio l’eleganza di questi gioielli adattandosi con naturalezza a ogni stile. Il cinturino e il quadrante total gold mettono in risalto le tua mani con eleganza. Il modello, poi può essere indossato al mare o in piscina, perché è resistente all’acqua fino a 50 m.

Offerta Orologio anello Fossili Il ring watch dallo stile classico. Prezzo: 91,70€

L’orologio anello di Time100 è versatile

Se sei tra quelle cha ama cambiare continuamente stile, allora il ring watch che fa per te è quello di Time100 in grado di unire linee eleganti alla versatilità. A rendere unico questo modello c’è un dettaglio talmente tanto semplice quanto rivoluzionario. Il mini orologio è formato da 7 ghiere intercambiabili. Accanto a quelle colorate perfette per il tempo libero, ci sono quelle in acciaio o con pietre preziose ideali da indossare in ufficio con un look jeans e blusa o per un evento importante abbinato a un vestito.

Da Fossil il ring watch di tendenza

Nonostante gli orologi anello prendano ispirazione dal passato, hanno saputo adattarsi alle esigenze attuali e tra i brand che ci è riuscito meglio c’è Fossil con il suo ring watch oro rosa. Uno dei colori di tendenza delle ultime stagioni rende ancora più raffinato il mini orologio con casa tonda e pietre preziose, perfetto per chi è alla ricerca di un accessorio elegante.

Orologio anello Fossil Il ring watch in oro rosa. Prezzo: 104,30€

L’orologio anello per i più sportivi

Gli orologi riescono ad accontentare ogni stile, lo stesso vale per i ring watch pensati anche per chi ha uno mood sportivo. Il set formato da due orologi anello di LRXIYODE ha linee semplici ed essenziali perfetto sia per lui che per lei. Il cinturino elastico, infatti si adatta a varie dimensioni delle dita, regalando il massimo del comfort.