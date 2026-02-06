Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Eternity ring, gli anelli reali versione low cost da avere ora

C’è un gesto, sottile e quasi impercettibile, che definisce il vero lusso molto più dell’ostentazione: è il brillare discreto che accompagna il movimento di una mano mentre scosta una ciocca di capelli o solleva un calice di cristallo. In questo universo fatto di quiet luxury e dettagli sussurrati, nessun gioiello regna sovrano quanto l’Eternity Ring.

Amatissimo dalle teste coronate e simbolo indiscusso di un’eleganza borghese e sofisticata, questo anello ha trovato nella Principessa del Galles, Kate Middleton, la sua ambasciatrice contemporanea più influente. Kate lo indossa come il galateo del cuore comanda, ovvero in “stacking”, sovrapposto alla fede nuziale in oro gallese e al celebre anello di fidanzamento con zaffiro che fu di Diana. Un trio perfetto che racconta una storia biografica: la promessa, il legame indissolubile e la continuità nel tempo.

Il nome stesso, Eternity, racchiude l’essenza profonda del gioiello, la cui forma circolare è il simbolo ancestrale della perfezione, una linea continua che non conosce né inizio né fine. A differenza del solitario, che celebra l’apice del momento della proposta, l’Eternity è il gioiello della costanza e della durata. È consuetudine che questo anello venga donato per celebrare le pietre miliari della vita di coppia, come un anniversario importante o la nascita del primo figlio. È proprio questo il caso di Kate, che ricevette il suo scintillante modello in oro bianco e diamanti, l’Eclipse Diamond Eternity Ring, dal Principe William subito dopo la nascita del primogenito George, a simboleggiare un cerchio familiare che si allarga e si rafforza.

Per essere considerato un vero investimento di stile e valore, tuttavia, un Eternity Ring deve rispettare rigidi canoni di eccellenza, a partire dalla sua struttura. Il dilemma principale per chi lo acquista risiede nella scelta tra la versione “Full”, dove i diamanti coprono l’intera circonferenza simboleggiando un amore senza interruzioni, e la versione “Half”, dove le pietre decorano solo la parte superiore. Se il primo rappresenta l’apice del lusso, il secondo offre un comfort maggiore per chi usa molto le mani, pur mantenendo intatta l’estetica frontale.

3 alternative low cost per indossare il tuo eternity ring

Il modello proposto da Cassieca è una reinterpretazione accessibile e versatile del classico anello Eternity. Si tratta di una veretta dallo stile minimalista, con una larghezza contenuta di 2,5 mm, impreziosita da una fila continua di Zirconi Cubici di grado AAAAA+: pietre sintetiche di alta qualità scelte per emulare la brillantezza e i giochi di luce dei diamanti, mantenendo però un costo molto contenuto.

Sotto il profilo costruttivo, il gioiello è realizzato con una base in rame di alta qualità, studiata per essere ipoallergenica (priva di nichel e piombo) e sicura anche per le pelli sensibili.

Cassieca Anello Eternity con Cubica Zirconia 2.5MM - modello classico e raffinato con zircon

Il modello JewelryPalace si distingue per essere un Half Eternity (a mezzo giro), caratterizzato da un design classico con 6 pietre a taglio rotondo che decorano la parte superiore dell’anello. A differenza dei modelli in leghe metalliche semplici, questo anello è realizzato in Argento Sterling 925 massiccio, garanzia di maggior valore e durata nel tempo.

La finitura è particolarmente curata grazie a una placcatura in Rodio, un metallo raro della famiglia del platino che conferisce all’argento una brillantezza intensa, simile all’oro bianco, e lo protegge dall’ossidazione naturale. Le pietre sono Zirconi Cubici di grado AAA, selezionati per un’elevata rifrazione della luce.

JewelryPalace Anello Half Eternity Argento Sterling 925 massiccio

Il modello Pandora Timeless rappresenta l’interpretazione iconica del brand danese dell’anello Eternity. Realizzato interamente in Argento Sterling, questo anello si distingue per la sua estrema leggerezza e delicatezza (con un peso di circa 1 grammo), caratteristiche che lo rendono perfetto come anello impilabile.

È illuminato da una fila continua di pietre di zirconia cubica incolori, incastonate con la cura tipica della manifattura thailandese di Pandora. Più che un anello da portare da solo, è un pezzo progettato per il mix & match: la sua struttura sottile è ideale per essere sovrapposta ad altri anelli della stessa linea o a fedine lisce, permettendo di creare combinazioni personalizzate e scintillanti senza appesantire la mano.

Pandora Pandora Timeless - Anello Eternity in argento sterling, con pietre di zirconia cubica incolori

