Gli anelli si indossano anche sui piedi. È questa la tendenza estiva che ti fa brillare

iStock Gli anelli ai piedi sono tornati

Quando pensiamo ai gioielli, la mente corre subito a collane, orecchini e anelli da infilare alle dita delle mani. Ma l’estate 2025 ha deciso di cambiare le carte in tavola: gli anelli si indossano anche sui piedi. Ed è subito tendenza. Sarà per l’atmosfera spensierata delle vacanze o per la voglia di sentirsi libere e luminose anche in spiaggia, ma i toe rings – come li chiamano le trendsetter internazionali – sono tornati in auge, conquistando feed Instagram e passerelle.

Il ritorno di una moda anni ’90

Chi ha vissuto l’adolescenza negli anni ’90 li ricorderà bene: piccoli anellini in argento o oro, a volte con microscopici charm o pietre colorate, da infilare all’alluce o al secondo dito del piede. Una tendenza che sembrava dimenticata, e invece eccola riemergere con forza, aggiornata nei materiali e nelle forme. Oggi i toe rings sono minimal ma d’effetto, perfetti da abbinare a sandali aperti, piedi curati e smalti vivaci. Alcuni brand propongono versioni regolabili, comode da indossare e adattabili a ogni tipo di piede, mentre altri puntano su design più audaci: doppie fasce, texture martellate, dettagli etnici o addirittura piccoli cristalli incastonati.

Come abbinarli?

Il segreto per indossare gli anelli da piede con stile è la semplicità. Non serve esagerare: basta un toe ring abbinato a un braccialetto alla caviglia (magari con una catenina sottile o un charm a tema marino) per creare un look boho-chic irresistibile.

Perfetti con caftani, gonne lunghe, pantaloni in lino e costumi interi dai colori neutri, i toe rings diventano il dettaglio che fa la differenza. Anche per chi ama i look urban, non c’è da temere: bastano un paio di mules, un jeans svasato e un toe ring dorato per dare un twist estivo al proprio outfit.

Anelli sui piedi perfetti per l’estate

Se cerchi un gioiello dall’ottima qualità-prezzo, scegli i modelli di ORAZIO S925, realizzati in argento sterling 100%. Questi anelli regolabili uniscono estetica e comfort: il design a fascia aperta permette di adattarli facilmente alla forma del dito, mentre la superficie liscia e placcata in platino riflette la luce con eleganza, regalando un effetto brillante e delicato.

Ideali non solo come toe rings ma anche come anelli da mignolo o da falange, si distinguono per la loro versatilità e leggerezza. I materiali ipoallergenici li rendono perfetti anche per le pelli più sensibili, mentre il look minimal ma sofisticato li rende adatti a ogni occasione, dalla giornata in spiaggia alla serata estiva più chic. Un accessorio semplice, sì, ma capace di dare un tocco di femminilità in più, soprattutto quando arriva il momento di rispolverare i sandali.

Orazio ORAZIO S925 agento sterling

Più sono meglio è: ecco perchè scegliere Milacolato, un set di tre anelli che unisce eleganza classica e spirito bohémien. Realizzati in argento sterling 925 e placcati in oro 18K, questi gioielli non solo brillano di una lucentezza superiore, ma sono anche sicuri per le pelli più sensibili, senza rischio di scolorimento o fastidi cutanei.

Ogni set include design diversi – dal semplice anello minimalista al modello con pietra di luna arcobaleno – offrendo così la possibilità di adattarsi a qualsiasi mood o occasione, che sia un matrimonio in spiaggia, un cocktail party serale o una giornata di sole a ballare sulla sabbia.

Grazie al design aperto e regolabile, questi anelli si adattano facilmente a qualsiasi dito del piede o della mano e possono essere indossati anche come anelli da falange, da mignolo o midi ring, da soli o sovrapposti. Il risultato? Un look fresco, luminoso e super versatile, perfetto per chi ama giocare con i dettagli e vuole aggiungere un tocco femminile e sognante al proprio stile estivo. Confezionati in un’elegante borsa in velluto, sono anche una splendida idea regalo per sorprendere amiche, sorelle o se stesse, e portare un po’ di magia sotto al cielo d’agosto.

Milacolato 3 pezzi -assortiti- argento placcato oro

Un fiore tra le dita…o quasi. Perfetto connubio tra romanticismo e stile, l’Anello Fiore in argento sterling 925 di Amberta è l’accessorio che incarna la freschezza e la bellezza della stagione estiva. Il suo design, ispirato alla delicatezza dei fiori, si sviluppa in una fila di piccoli petali che avvolgono il dito con grazia, regalando al piede un tocco di eleganza naturale.

Realizzato in argento sterling certificato, offre una brillantezza raffinata e una finitura lucida che si fa notare anche nel più semplice degli outfit estivi. Leggero, comodo e dalla vestibilità aderente, è pensato per essere indossato ogni giorno senza fastidi, anche con sandali aperti o a piedi nudi sulla sabbia.. Arriva confezionato in un packaging elegante ed ecologico, con tanto di card di autenticità dell’argento, il che lo rende un’idea regalo ideale per compleanni, San Valentino o semplicemente per celebrare se stesse durante la stagione più luminosa dell’anno. Un piccolo gioiello, sì, ma con un’anima floreale che cattura la luce e lo sguardo.

Amberta Anello fiore Argento Sterling 925 Regolabile

Audace e sexy, direttamente dagli anni 90: l’anello a doppia testa di serpente in argento sterling 925 firmato Serebra Jewelry è un gioiello dal design potente e carismatico, capace di fondere eleganza e misticismo in un unico pezzo. Rifinito a mano con una patina anticata, questo anello si distingue per i suoi dettagli scolpiti con cura: dalla pelle squamosa ai denti delle teste di serpente, ogni elemento racconta una storia di forza e trasformazione. Il suo fascino unisex lo rende ideale per chi desidera esprimere uno stile personale, libero da convenzioni, con un tocco misterioso e mitologico. Un gioiello che non passa inosservato, pensato per chi vuole brillare… con carattere.

Serebra Jewelry Anello doppia testa di serpente - sterling 925

Se preferisci l’oro all’argento, non ei esclusa da questo trend, anzi! I toe rings Mikovivi sono la scelta perfetta per chi vuole brillare con semplicità e stile durante l’estate. Il set comprende tre anelli placcati in oro, ciascuno con un design diverso – un delicato fiore, un piccolo diamante e un modello minimalista – pensati per offrire varietà e adattarsi a ogni umore o occasione.

Realizzati in materiale di alta qualità con finitura anti-scolorimento, questi anelli mantengono la loro brillantezza anche dopo lunghe giornate al sole. Leggeri e confortevoli, grazie al diametro interno di 1,4 cm e al design regolabile, si indossano facilmente e sono ideali per l’uso quotidiano, sia in spiaggia che durante un aperitivo serale.

Con il loro stile discreto ma raffinato, aggiungono un tocco di femminilità senza eccessi, perfetti per chi ama i dettagli curati ma non vuole rinunciare al comfort. E grazie al prezzo accessibile, sono anche un’ottima idea regalo, semplice ma d’effetto, per amiche, sorelle o per sé stesse.

Mikovivi Set 3 anelli placcati oro

In fondo, la moda è anche questo: sperimentare, osare con piccoli dettagli e sentirsi bene nella propria pelle. E se brillare in punta di piedi è la nuova tendenza, perché non provarla?

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram