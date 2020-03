Kate Middleton indossa il colore del potere e lancia un messaggio segreto

editato in: da

Kate Middleton, Letizia di Spagna e le altre: look rosa da Regine

Kate Middleton è in prima linea nell’affrontare l’emergenza e rappresenta per suo marito William un pilastro su cui appoggiarsi. E durante la loro ultima uscita pubblica, la Duchessa ha lanciato un messaggio ben preciso di speranza.

Kate, infatti, per incontrare lo staff di NHS in un call centre di Londra in piena pandemia, ha scelto di indossare un tailleur-pantalone rosa che secondo gli esperti di comportamento, come riporta il Daily Mail, ha un significato particolare (GUARDA LE FOTO). La scelta del rosa indica la volontà di “inviare un messaggio di speranza”, “è un modo per rasserenare gli animi”.

Tra le teste coronate, Lady Middleton non è l’unica a scegliere il rosa. Prima di lei ci hanno pensato Letizia di Spagna (ECCO LE FOTO), Mathilde del Belgio, la Principessa ereditaria Victoria di Svezia.

Susie Hasler, direttrice di Styled by Susie, ha rivelato come Kate potrebbe aver optato per il look rosa per evitare di apparire “troppo formale” e aggiungere un “tocco di femminilità” al suo aspetto.

Il tailleur sartoriale, firmato Marks & Spencers, è un inno alla primavera e dunque alla speranza di un rinnovamento, e il rosa lo rende molto meno rigido e ingessato di un qualsiasi colore più scuro. Non è dunque un caso che Kate e le altre Sovrane d’Europa abbiano scelto proprio questa tonalità che rappresenta la forza e nel contempo la gentilezza delle donne, ma anche accorcia il divario, perché più informale, con gli altri interlocutori.

Questo atteggiamento meno rigido e distaccato di Kate è significativo in un momento come questo dove lei e William sono stati scelti come colonne portanti della Monarchia per sostenere il Paese. Non è un caso, sottolinea il Daily Mail, che il Duca di Cambridge sia stato il primo a rivolgere un messaggio alla Nazione sull’emergenza sanitaria. E subito dopo Lady Middleton si è presentata in prima linea vestita di rosa.

Gli esperti di questioni reali hanno sottolineato come Kate e William siano stati scelti dalla Regina come rappresentati della Corte e guide del Paese. Per questo ora i loro sforzi sono concentrati in tal senso.