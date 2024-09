Rania di Giordania in Italia, conquista il lago di Como più di Amal Clooney

Fonte: IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania torna in Italia, più precisamente torna al Forum Ambrosetti che si tiene a Cernobbio sul Lago di Como, dal 6 all’8 settembre. Torna, perché la Regina vi aveva già preso parte nel lontano 2005 e già allora aveva conquistato tutti. Ci si aspetta dunque che faccia altrettanto anche in questa occasione.

Rania di Giordania al Forum Ambrosetti di Cernobbio

Rania di Giordania dunque è pronta a intervenire al Forum di Cernobbio che celebra la cinquantesima edizione proprio quest’anno. La Regina è stata invita assieme a molti altri leader politici e a esperti per parlare dei cambiamenti geopolitici, degli impatti economici, del nuovo ordine mondiale. Il titolo del forum infatti è “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.

Non è un caso che sia stata invitata proprio Rania di Giordania. Infatti, la moglie di Abdullah II è molto impegnata nel promuovere le economie locali e l’imprenditoria del suo Paese. Sostiene le piccole imprese e l’artigianato che tra l’altro ha il pregio di mantenere vive le tradizioni e i costumi del suo popolo. In particolare, Rania sostiene le attività femminili. Spesso visita i mercati e le realtà locali, dove le donne hanno un ruolo centrale, risorse molto importanti per il suo regno.

L’impegno di Rania dunque non è solo di facciata. O meglio la Regina non si limita a fare beneficenza ma è seriamente coinvolta nello sviluppo delle attività economiche della Giordania. Da qui la sua presenza a Cernobbio, a Villa d’Este.

Rania di Giordania, il potere del look

Ma oltre al ruolo istituzionale, Rania esercita la sua influenza anche grazie al suo stile. Come le Regine moderne, anche lei ha ben chiaro il potere dell’immagine. E sa come veicolare messaggi attraverso i suoi look. D’altro canto, Elisabetta II ha fatto scuola, anche se fin dall’antichità le Sovrane erano consapevoli del potere dell’apparenza.

Rania non è da meno. La sua eleganza è nota in tutto il mondo e adesso che ha una nipotina, infatti ad agosto è nata la prima figlia di Rajwa e Hussein di Giordania, è stata definita la nonna più affascinante tra le teste coronate.

Rania di Giordania, il look sul Lago di Como

Al Forum di Cernobbio la Regina probabilmente indosserà un completo dai colori neutri, che possono spaziare tra il marrone e il grigio. Quasi certamente opterà per un due pezzi, anche se difficilmente la vedremo con un tailleur banale, perché non è nel suo stile essere troppo classica. La giacca è però sicuramente d’obbligo.

Nel 2005 Rania parlò al Forum, a Villa d’Este, si è presentata con un ensemble scuro, composto da una giacca corta e sciancrata, top ton sur ton, e gonna a tubino. Al collo indossava una collana di perle dorate, i capelli tirati indietro in un semi raccolto, mentre il make up molto sobrio puntava sulle labbra rosa e le guance scolpite con un blush molto evidente, come si usava quasi 20 anni.

Rania di Giordania e Amal Clooney a confronto

Sul lago di Como dunque questo weekend sarà presente un’altra donna impegnata e glamour, di fama mondiale. L’altra è ovviamente Amal Clooney che insieme a George trascorre gran parte della sua estate nella villa di Laglio.

Amal è un avvocato internazionale, nota per il suo impegno a sostegno dei diritti umani, ma è anche una donna estremamente raffinata ed elegante. Dunque, lei e Rania hanno molto in comune e la Regina sarà in grado di metterla in ombra in fatto di look, anche quando si tratta di un incontro di lavoro serio come quello del Forum di Cernobbio.