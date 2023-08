Rania di Giordania, il look-sporty chic perfetto per le vacanze in famiglia

Fonte: IPA Rania di Giordania, i due look meravigliosi che ci hanno fatto sognare

È stato un anno intenso e ricco di impegni per Rania di Giordania che, finalmente, ha potuto approfittare di qualche giorno di vacanza per godersi un po’ di meritato riposo. Al suo fianco come sempre l’amato marito, il Re Abd Allah II, e i figli più piccoli, la Principessa Salma e il Principe Hashem, talmente belli da sembrare i protagonisti di un romanzo. Ma qualche foto ricordo di una spensierata giornata all’aria aperta sono diventate l’occasione per ammirare l’ennesima, impeccabile scelta di stile della Regina, stavolta in versione sporty-chic.

Rania di Giordania stupisce con un look sportivo (ma chic)

La Regina di Giordania non sbaglia mai un colpo, quando si parla di stile. Ma dobbiamo ammettere che stavolta ci ha davvero sorpreso con un look decisamente diverso da quelli a cui ci ha abituato negli ultimi mesi. Basti pensare alle splendide e preziose creazioni indossate per i due matrimoni dei figli, il Principe Hussein e la Principessa Iman. Sempre sobria ed elegante, Rania è una vera visione ad ogni uscita pubblica.

Quanto indossato nelle ultime foto condivise sul suo profilo ufficiale di Instagram, però, ci danno un’immagine completamente diversa della Regina. Perché se è vero che gli impegni ufficiali richiedono look ben specifici, quando si tratta di vacanze la splendida Rania dà il meglio di sé, sfoggiando capi comodissimi ma al contempo super chic.

Un look semplice, ma soltanto all’apparenza, in cui ha abbinato un mini bomber a maniche corte di Louis Vuitton a una long skirt nera che arriva alla caviglia. C’è poco da fare: qualunque cosa indossi, riesce a esprimere un’eleganza senza tempo da fare invidia!

Rania di Giordania osa coi sandali in pelle

A completare questo look dalle vibes sporty-chic ci hanno pensato la borsetta a tracolla di colore giallo, perfetta per “spezzare” la monotonia del total black, ma soprattutto i sandali in pelle nera e nylon firmati Prada. Una scelta inusuale per la Regina Rania, abituata com’è ad abiti super eleganti da abbinare – ovviamente – con décolleté e tacchi alti.

Ma Rania è così. Osa, quando l’occasione glielo consenta, scegliendo deliberatamente dei capi d’abbigliamento e degli accessori che la rendano più “umana” agli occhi dei sudditi. Una delle sue missioni è sempre stata proprio questa, ovvero rendersi e rendere la propria famiglia più vicina possibile alla gente comune, allentandone pian piano le distanze anche con le sue scelte di stile.

L’ultima volta lo aveva fatto insieme all’amata nuora Rajwa, entrambe in denim e molto casual. Questa volta, però, qualcuno ha avuto da ridire. Non sono mancati i commenti negativi a corredo della foto da lei condivisa in cui qualcuno ha criticato proprio la scelta delle calzature, considerate inappropriate per una donna del suo rango e per il suo ruolo. Ma in fondo cosa c’è di male a esser comode, anche se si è Regine?

Letizia di Spagna e Kate Middleton insegnano, mai rinunciare alla comodità anche a costo di far storcere il naso a qualcuno. E che siano espadrillas con le zeppe, sneakers o sandali in pelle poco importa: le Royal non sono più quelle di una volta (per fortuna!) e le amiamo anche per questo.