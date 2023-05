Le espadrillas di Letizia di Spagna sono il must dell’estate. Ecco come replicare il royal look

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images

Le scarpe must dell’estate? Sono le espadrillas di Letizia di Spagna. Leggere, comode e fresche, queste scarpe originarie del Paese hanno conquistato milioni di donne, grazie alla capacità di unire eleganza e comodità. Non a caso a sceglierle sempre più spesso è proprio la Ortiz, icona di bellezza e reale in grado di fare tendenza.

Le espadrillas di Letizia di Spagna

In occasione della cresima della figlia Sofia, Letizia ha indossato, ancora una volta, le sue scarpe preferite. Approfittando del caldo di maggio, la regina consorte di Spagna ha sfoggiato un look super chic che ha attirato l’attenzione di tutti presso la Chiesa Asuncion de Nuestra Señora ad Aravaca (Madrid). Letizia ha tirato fuori dall’armadio una blusa firmata Hugo Boss di un colore rosa pallido, abbinata a pantaloni culotte white con una fibbia gioiello.

Fonte: Getty Images

Il pezzo più bello del look? Le scarpe! Un paio di espadrillas con zeppa casual, ma perfette abbinate al completo elegante della regina consorte. Queste calzature, nate in Catalogna, in passato venivano usate dai contadini e, proprio grazie ai royal look, hanno ricevuto la legittimazione e la fama che meritavano. I modelli a disposizione d’altronde sono tantissimi e per la stagione calda le espadrillas si confermano come un must have da non perdere.

Non a caso Letizia è riuscita a trasmettere la sua passione anche alle figlie. Leonor, che di solito le indossava in versione flat, per la cresima della sorella ha scelto di imitare la madre, optando per un modello con tacco alto abbinato ad un abito con stampa floreale e pochette. Le espadrillas di Letizia di Spagna sono un modello passpartout da combinare a seconda dei gusti e delle necessità. Si tratta di un paio di scarpe con zeppa e triplo plateau in corda intrecciata con una tomaia in cotone bianco e lacci da annodare alla caviglia.

Come abbinare le espadrillas

Le espadrillas sono le scarpe di tendenza per l’estate. I modelli a disposizione sono davvero tantissimi e tutti super chic, ma perfetti per essere sfoggiati con grande spensieratezza. La suola in corda resta iconica, mentre il formato va dal sandalo alle sneaker, sino al platform e alle slingback. Come abbinarle? Se c’è un elemento che rende speciali le espadrillas è proprio la loro capacità di essere super versatili.

Provale con vestiti corti e midi oppure lunghi, abbinale ai jeans (di qualsiasi tipo) e alle tute jumpsuit, optando anche per i pantaloni bianchi in cotone, proprio come Letizia di Spagna. Perfetti per i look da giorno, le espadrillas sono alleate eccezionali per la sera. Provale con vestiti lunghi, meglio se con scollature profonde a V o con mini abiti sensualissimi. Indossale in ufficio per sopravvivere al caldo in modo glamour oppure la sera per incontrare le amiche per un aperitivo (e sfoggiare un look elegante) o vivere una serata glamour con la tua dolce metà.

Espadrillas, i modelli più belli

Quali sono i modelli più belli di espadrillas? Le opzioni a disposizione sono tantissime. Puoi optare per quelle preferite di Letizia di Spagna, con zeppa e lacci, ma anche per altri modelli. Quelli flat sono l’ideale per affrontare tutta la giornata, fra impegni e lunghe camminate, senza rinunciare ad essere chic. Se non sai rinunciare ai tacchi invece esistono tantissime versioni con zeppe di vari tipi, da quelle medie (sui 5 centimetri) a quelle altissime (arrivano sino a 12 centimetri) per essere sempre alla moda e sentirti a tuo agio.

Espadrillas flat Espadrillas flat bianche con ricami

Flat e minimal, ma very chic: queste espadrillas sono un concentrato di glamour e sono perfette da indossare sia con abiti lunghi, per una serata romantica in spiaggia, che midi, per un aperitivo con le amiche. Impossibile farne a meno, soprattutto in questa versione ecrù con ricami. Chi le ha provate le trova comode, ma comunque alla moda, ideali da indossare tutti i giorni per essere favolose senza rinunciare al comfort.

Espadrillas con tacco alto Espadrillas con plateau e cinturino

Le espadrillas possono diventare super femminili se lo vuoi. Questo modello con un tacco di 9 centimetri è un concentrato di sensualità, perfetto per sfoggiare un abito midi, ma anche abbinato a pantaloni capri e completi eleganti con crop top e panta a palazzo. Insomma per creare i look che ti piacciono di più hai solo l’imbarazzo della scelta, non ti resta che comprarle!

Il modello di espadrillas da non perdere? Quello con i lacci. Scegline uno con plateau per essere super comoda e lasciati sedurre dalla possibilità di creare tanti stili diversi grazie ai lacci da legare alla caviglia come preferisci. Il colore perfetto è il beige, ottimo da abbinare a qualsiasi look.

Cerchi un modello di espadrillas super sexy? Allora non puoi perderti questa versione. Il tacco è da 12 centimetri, per svettare ovunque e perfetto per rendere sensuale qualsiasi outfit dal pantalone sino agli abiti estivi. Punta su un colore neutro come questo per riuscire a creare abbinamenti che siano sempre chic e favolosi. Provare per credere!

Offerta Espadrillas sling back Espadrillas sling back Tommy Hilfiger

Firmate Tommy Hilfiger, le espadrillas sling back sono un paio di scarpe che non possono mancare nel tuo armadio. I colori fra cui scegliere sono vitaminici, accesi e perfetti per affrontare con la giusta grinta i mesi estivi. Dall’arancione al rosso, passando per il giallo, l’azzurro e il rosa: hai solo l’imbarazzo della scelta.

Viscata Pubol Espadrillas Classiche Espadrillas classiche prodotte artigianalmente in Spagna

Prodotte artigianalmente in Spagna, queste espadrillas sono dei piccoli capolavori, realizzate con corda di juta naturale, pelle scamosciata e tela. Chi le ha provate apprezza la pianta in tessuto e il tacco di altezza intermedia, ideale per sfoggiarle anche tutto il giorno. In più i materiali di altissima qualità scelti per la fabbricazione rendono questa scarpa confortevole e in grado di non far sudare il piede.

Espadrillas Slip on Viscata Roses Espadrillas Eleganti con Zeppa 7 cm

Se adori la versione delle espadrillas di Letizia di Spagna prova queste espadrillas slip on. Prodotte in Spagna in modo artigianale, sono in morbida tela e con un tacco di 7 centimetri. I colori fra cui scegliere sono classici e imperdibili come il rosso, blue navy o il black.

Offerta Espadrillas flat Superga Espadrillas flat casual

Vai pazza per le espadrillas, ma vorresti qualcosa di ultra comodo e senza tacco? Prova questa versione di Superga, amatissima su Amazon e recensita positivamente dagli utenti. Una scarpa casual, con suola di 4 centimetri e dettagli in corda.