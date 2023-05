Rania di Giordania alla laurea della figlia Salma. Il look in giallo è perfetto

Fonte: Getty Images Charlene, Letizia di Spagna, Rania: le altre bellezze all’Incoronazione di Carlo

La Principessa Salma di Giordania si è laureata. Per il grande giorno, presente parte della famiglia, tra cui la Regina Rania e il Re Abdullah. Salma ha conseguito la propria laurea alla University of Southern California. Per celebrare questo momento speciale, Rania ha condiviso una foto magnifica su Instagram, mostrando il suo look per l’occasione.

Rania di Giordania, la laurea della figlia Salma

La laurea della Principessa Salma di Giordania ha riempito il cuore di mamma Rania e papà Abdullah di orgoglio. Un momento davvero unico per Salma, che da sempre si è contraddistinta per essere una Principessa moderna e riservata: nonostante l’influenza della sua famiglia, non ha mai sfruttato questo vantaggio a favore, scegliendo di perseguire il proprio percorso di studi lontano dal clamore della stampa (e dei social).

Come lei, nello stesso giorno e nella stessa università, si è anche laureata la figlia di Michelle e Barack Obama: Sasha. Salma è stata supportata dai genitori, e Rania ha voluto dedicarle un messaggio speciale, augurandole il meglio per il futuro. “Sono orgogliosa di celebrare la laurea di mia figlia Salma alla University of Southern California. Non vedo l’ora di vedere cosa farai dopo”, ha scritto la Regina su Instagram.

Il look in giallo di Rania di Giordania

Durante la trasferta in California, Rania di Giordania non ha di certo deluso i tanti fan dei suoi look. Nel corso dell’estate del 2022, abbiamo visto un tripudio di giallo: vitaminico, frizzante e brioso, questo colore è tra i migliori da indossare, sia nella variante pastello che fluo. Dopo essere stata all’Incoronazione di Re Carlo, Rania ha voluto ancora una volta stupire tutti con un outfit da vera Regina.

Per l’occasione, ha seguito il protocollo, sfoggiando un abito giallo pastello firmato da Tamar Ralph: il completo, un due pezzi, è composto da camicia con bottoni nascosti e gonna lunga. L’accessorio irrinunciabile? Il filo di perle al collo. Nel corso della giornata speciale, la Regina ha avuto anche modo di incontrare Michelle Obama, presente alla laurea in sociologia della figlia Sasha.

Salma di Giordania, la storia della Principessa

Giovane, bellissima, semplice e (ben) lontana dalle luci dei riflettori: la figlia della Regina Rania e di Re Abdullah ha scelto di puntare tutto sul women empowerment. Non solo si è sempre dedicata allo studio, ma ha già avuto modo di rappresentare un cambiamento epocale: come dimenticare che è diventata (a soli 19 anni) la prima donna pilota delle Forze Armate della Giordania?

La spilla sul petto, all’epoca, le è stata consegnata proprio dal Re in persona. Terza figlia dei Reali di Giordania, il suo percorso di formazione l’ha vista conseguire il primo successo nel 2018 alla International Amman Academy, oltre ad avere seguito il corso alla Royal Military Academy Sandhurst nel Regno Unito, dove hanno studiato anche i Principi William e Harry. Definita spesso come “geniale e laboriosa” dalla stessa famiglia, il futuro di Salma è decisamente luminoso. E, come ha detto la stessa Rania, siamo curiose di vedere cosa farà adesso e quale sarà il suo prossimo traguardo.