La Regina è stata ricoverata in ospedale: come sta ora

Regina Elisabetta sola al Trooping the Colour: una festa a metà

La Regina Elisabetta è stata ricoverata in ospedale nel pomeriggio di mercoledì e ha trascorso la notte nel nosocomio per sottoporsi a “esami preliminari”, un dettaglio nel comunicato di Buckingham Palace che ha messo in allarme sulle condizioni di salute di Sua Maestà.

La Regina Elisabetta ricoverata in ospedale

Il Palazzo ha reso noto il ricovero in ospedale di Elisabetta solo quando la Regina era già tornata al Castello di Windsor, in tempo per il pranzo dove è stata vista di “ottimo spirito”. Nel comunicato si legge che la Sovrana è stata ricoverata al King Edward VII’s Hospital di Londra mercoledì 20 ottobre per eseguire degli esami preliminari e che la degenza nel nosocomio è stata scelta per questioni di praticità. Molti interrogativi però sono stati sollevati in riferimento agli “esami preliminari”: sono preliminari a cosa? La Regina deve essere operata? Al momento non sono emersi altri dettagli.

Elisabetta, il messaggio di Buckingham Palace

Per evitare di creare allarmismi – e preservare la privacy della Regina – Buckingham Palace ha reso noto il ricovero di Elisabetta solo a fatto compiuto. Ora Sua Maestà si trova al Castello di Windsor dove presumibilmente trascorrerà il resto della settimana per rimettersi e riposare. L’ultima volta che la Regina è stata in ospedale risale al 2013, quando fu colpita da un virus intestinale.

Nonostante, il messaggio tranquillizzante del Palazzo, cresce l’ansia per le condizioni di salute di Elisabetta. La notizia del suo ricovero segue quella della cancellazione improvvisa del suo viaggio di due giorni in Irlanda del Nord, dopo che i medici le hanno imposto di riposarsi.

Il suo staff medico per altro le ha proibito di bere alcolici, se non in occasioni speciali. Una rinuncia, che al pari dell’annullamento del suo tour, è stata accolta con riluttanza dalla Regina. Ma, a 95 anni, la sua tempra ferrea sembra messa a dura prova. Proprio pochi giorni fa, a un evento pubblico è stata costretta ad aiutarsi con un bastone per la prima volta.

Elisabetta, come sta ora

Elisabetta è apparsa più fragile dopo la morte dell’amatissimo marito da più di 70 anni, il Principe Filippo lo scorso aprile. In più, lo scandalo in cui è stato coinvolto suo figlio Andrea e le tensioni create da Harry e Meghan Markle con le loro feroci critiche alla Corona e alla Famiglia Reale hanno reso molto difficili gli ultimi mesi della Regina che nel 2022 si appresta a festeggiare i 70 anni di regno.

Nel frattempo dal Castello di Windsor arrivano notizie positive: la Regina è di buonumore, la mattina successiva al ricovero era di nuovo alla sua scrivania e il suo staff è fiducioso che potrà ritornare ai suoi impegni senza altre interruzioni. Per altro, recentemente Sua Maestà ha declinato con gentilezza il premio “anziana dell’anno”, ritenendo che anziano è chi si sente tale. E lei di certo non è fra questi.

Secondo la biografa Angela Levin, però, Filippo avrebbe consigliato alla moglie di “rilassarsi un po’” e di rallentare coi suoi numerosi impegni, un monito che fino ad ora la Regina non ha seguito.