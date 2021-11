Kate Middleton prende il posto della Regina che vedremo sempre meno

Kate Middleton elegantissima al Remembrance Sunday. E Carlo sostituisce la Regina

La Regina Elisabetta all’ultimo non partecipa al Remembrance Sunday e al suo posto c’è Kate Middleton. Tutti i segnali convergono su di lei, dalla spilla multifiore alla posizione occupata dalla Duchessa di Cambridge durante la cerimonia al cenotafio.

Se Carlo rappresenta l’istituzione monarchica, in assenza della Regina, spetta a Kate Middleton sostituirla in tutto e per tutto come figura femminile. D’altro canto, dovremo abituarci a vederla in questo ruolo, perché, stando alle voci che arrivano da palazzo, Elisabetta si mostrerà sempre meno in pubblico. Vederla sarà una rarità.

Kate Middleton sostituisce la Regina

Lady Middleton si è già dimostrata in diverse situazioni una perfetta sostituta, recentemente l’abbiamo vista cavarsela egregiamente nel ruolo di padrona di casa alla COP26 quando la Regina si è mostrata solo in video. Gli eventi e la cerimonia conclusiva legati al Remembrance Day però sono un’altra cosa, per l’importanza che rivestono nella storia della Corona.

La Regina avrebbe dovuto presenziare dopo un periodo di riposo assoluto, ma un dolore alla schiena le ha impedito di prendere parte. Kate è stata all’altezza della situazione quando è comparsa al centro del balcone, accanto a Camilla Parker Bowles e a Sophie del Wessex, la nuora preferita da Elisabetta. Lady Middleton ha scelto di riciclare il cappotto nero, in stile militare di Alexander McQueen, indossato nella medesima occasione nel 2018, in segno di austerità e per non esporsi con un’eccessiva visibilità, in rispetto a Elisabetta, la cui sovranità è fuori discussione.

Perfetta è anche stata la scelta di indossare l’austero abito grigio di Eponine al Royal Albert Hall, anche in questo caso riciclato.

Kate Middleton, cosa significa la spilla con più papaveri

La centralità della posizione e la spilla multifiore, ossia non un semplice papavero rosso ma diversi come se fossero un mazzo, sono segni distintivi che legano alla Regina. Infatti, anche Elisabetta alla cerimonia del Remembrance Sunday ha sempre sfoggiato più fiori.

La spilla a forma di papavero rosso è divenuta il simbolo per onorare i caduti di guerra. Sul significato specifico della spilla con più papaveri, ci sono diverse ipotesi, perché Buckingham Palace non ha mai chiarito. Da un lato si pensa che la Regina abbia iniziato a indossare più fiori perché sono più visibili di uno e dato l’importanza del ruolo di Kate, ma anche delle altre donne di Corte che solitamente appaiono accanto alla Regina. Nello specifico, la Duchessa di Cambridge potrebbe indossare tre papaveri in ricordo dei tre fratelli della sua bisnonna, uccisi in azione durante la Prima Guerra Mondiale.

Elisabetta invece abitualmente indossa 5 papaveri, ma non è mai stato specificato il motivo della scelta numerica.

Regina Elisabetta, la vedremo sempre meno

Dopo l’assenza della Sovrana alla Remembrance Sunday, sono tante le speculazioni intorno alle sue condizioni di salute. Boris Johnson ha voluto tranquillizzare i sudditi raccontando di aver incontrato personalmente la Regina e di averla trovata bene. Ma le voci che circolano da Palazzo è che vedremo sempre meno in pubblico Sua Maestà. Le sue apparizioni quindi saranno una vera e propria rarità.

“Credo fermamente che non la vedremo spesso“, ha dichiarato una fonte vicina a Buckingham Palace al Daily Mail. La Regina continuerà a svolgere compiti meno gravosi, all’interno del Palazzo, ma con grande probabilità non parteciperà più a eventi di vasta scala. Sicuramente sarà aiutata nel svolgere le sue funzioni da Sovrana attraverso le nuove tecniche di comunicazione sperimentate durante la pandemia, come collegamenti virtuali e video chiamate. Ma quasi certamente la sua agenda sarà di molto ridimensionata.