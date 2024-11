Re Carlo, salta la pace con Harry per “problemi legali”. Il sovrano rischia grosso

Fonte: Getty Images Re Carlo e il figlio Harry

Non c’è pace nella royal family. Complice la sua diagnosi di cancro, che l’ha spinto a rivedere le sue priorità, Re Carlo era pronto a riappacificarsi con il Principe Harry ma una questione piuttosto spinosa, insieme alle lamentele di William, ha frenato il monarca. A quanto pare il sovrano ha paura di incappare in una “controversia legale” in caso di riavvicinamento al figlio più piccolo.

Perché Re Carlo non vuole fare pace con il Principe Harry

La pace tra Re Carlo e il Principe Harry è lontana. Secondo un report del Telegraph, con un riavvicinamento al Duca di Sussex il sovrano potrebbe incappare in guai legali vista la tendenza del figlio a “pubblicare conversazioni private”. Un risvolto che potrebbe mettere a repentaglio la monarchia. Harry sta infatti portando avanti da tempo una causa contro il governo inglese per la decisione di abbassare la sua sicurezza dopo la sua partenza dal Regno Unito. Il processo di primo grado si è concluso a suo sfavore ma Harry non ha alcuna intenzione di mollare.

“È la situazione infelice in cui il figlio del Re sta facendo causa ai ministri del Re nelle corti del Re. Questo sta tirando il Re in tre direzioni”, ha detto un esperto costituzionale e consigliere della famiglia reale al biografo reale Robert Hardman. “A questo si aggiunge anche la situazione in cui il figlio del Re pubblica resoconti di conversazioni private. Quindi immagina se il Principe dovesse parlare con suo padre del suo caso giudiziario e poi descrivere quella conversazione, o, peggio, una conversazione non del tutto accurata. Ci sarebbe un serio pericolo legale. Harry dovrebbe solo dire: “Mio padre ha detto questo” e il caso giudiziario potrebbe fallire”.

Quando Harry ha lasciato Londra insieme alla moglie Meghan Markle, si è offerto di pagare il servizio di polizia per la sicurezza di tutta la sua famiglia nel Regno Unito. Perdendo lo status di royal, Harry e Meghan hanno infatti perso il diritto alla scorta. Da qui la proposta di un pagamento personale anche per non pesare sui contribuenti che però non è stato accolto. “Il suo obiettivo era semplice: garantire la sicurezza a se stesso e alla famiglia mentre si trova nel Regno Unito in modo che i suoi figli possano conoscere il suo Paese d’origine”, aveva spiegato in passato un suo portavoce.

Lo scorso luglio una persona vicina ad Harry aveva dichiarato a People che Re Carlo e il suo secondogenito non si parlano più, in parte a causa dei continui tentativi del Duca del Sussex di ripristinare la protezione della sicurezza nel Regno Unito. Attualmente Harry è deciso a presentare ricorso contro la decisione della corte.

“Il Duca del Sussex spera di ottenere giustizia dalla corte d’appello”, ha detto il suo portavoce per poi aggiungere: “Il Duca non chiede un trattamento preferenziale, ma un’applicazione equa e legittima delle regole di Ravec (organizzazione governativa che gestisce la Sicurezza, ndr), assicurandogli di ricevere la stessa considerazione degli altri in conformità con la politica scritta di Ravec”.

La posizione di Meghan Markle

Mentre il rapporto tra padre e figlio resta compromesso, alcune fonti sostengono che Meghan Markle stia esortando il marito a “lasciare perdere” le sue cause legali legate alla sicurezza. “Vorrebbe che lui si liberasse di tutto questo, ma sa anche che, a causa di tutto quello che ha passato e del suo amore per lei e i loro figli, non può”, ha affermato un ex dipendente della fondazione Archewell.

“Vorrebbe che lui vivesse in un mondo in cui non fosse oppresso da tutto questo”, ha aggiunto la fonte. Per ora Carlo non ha alcun interesse ad aiutare Harry con le sue esigenze di sicurezza: una presa di posizione che ha aggiunto ulteriore tensione ad una relazione già molto compromessa.