Fonte: IPA Harry d'Inghilterra

Lo scorso 7 giugno 2024 a Chester ha avuto luogo il matrimonio dell’anno del Regno Unito tra il Duca di Westminster e Olivia Henson. La cerimonia di nozze tra i due è stata sontuosa e, tra gli invitati, si trovava anche il Principe William che ha preso parte al matrimonio senza la moglie Kate Middleton che si sta sottoponendo alle cure per il tumore che l’ha colpita.

Grande assente anche il fratello Harry d’Inghilterra, che non ha preso parte alle nozze anche se molto legato allo sposo. Ingrid Seward, biografa della Corona inglese, ha spiegato quali sono i veri motivi che hanno spinto il Duca di Sussex a rimanere in California e non partecipare al giorno più bello dell’amico.

Harry d’Inghilterra assente alle nozze, il vero motivo

Hugh Grosvenor e Olivia Henson si sono sposati con una cerimonia da mille e una notte, che ha previsto anche una decorazione floreale composta da circa centomila fiori, che hanno adornato tutto il villaggio inglese. I due novelli sposi si sono scambiati il primo bacio da marito e moglie davanti a 400 invitati illustri, tra cui William d’Inghilterra, che aveva un ruolo speciale nella cerimonia di nozze.

Il Duca di Westminster, però, ha un rapporto molto stretto anche con suo fratello minore, Harry d’Inghilterra, che, però, non ha preso parte alla funzione. Ingrid Seward, esperta della Corona inglese, ha svelato che la sua assenza sarebbe stata concordata da lui e dallo sposo, durante una telefonata. Secondo la biografa reale alla base dell’accordo tra i due ci sarebbero i problemi tra Harry e William d’Inghilterra e la necessità, quindi, che, solo uno dei due fosse presente all’evento: “Non ci sono mai stati dubbi su quale dei fratelli sarebbe stato il protagonista del matrimonio. Doveva essere William. Harry ha chiarito che non sarebbe stato presente dopo aver parlato con Hugh della situazione imbarazzante e aver concordato che sarebbe stato lui a fare un passo indietro”.

Harry d’Inghilterra assente alle nozze, il ruolo di Meghan Markle

Le condizioni di salute di Kate Middleton le impediscono ancora di farsi vedere in pubblico anche se, di recente, un testimone ha affermato di averla vista mentre faceva compere con il futuro Re d’Inghilterra. La Principessa del Galles, inoltre, ha ripreso a far sentire la sua voce con una lettera di scuse, destinata alle Guardie Irlandesi, per non aver preso parte alle prove del prossimo Trooping The Colour.

In ogni caso, la moglie del Principe William ha dovuto rinunciare al matrimonio del Duca di Westminster, così come il cognato Harry d’Inghilterra. Secondo Ingrid Seward anche Meghan Markle sarebbe alla base di questa decisione, presa dal marito: “C’era anche la questione se Meghan non fosse disposta a partecipare a un matrimonio di una società di così alto profilo sapendo che la maggior parte di quella stessa società la detestava. Perché dovrebbe voler venire in un paese dove potrebbe essere messa alla berlina, snobbata e messa in imbarazzo?”

Inoltre la presenza del Duca di Sussex avrebbe tolto l’attenzione dagli sposi: “La sua presenza e quella di Harry avrebbero sicuramente distratto dagli sposi”.