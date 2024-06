Fonte: IPA Re Carlo

Negli ultimi anni la casa Reale inglese sta vivendo una vera tempesta. Tutto ha avuto inizio nel gennaio del 2020 quando Harry e Meghan Markle hanno improvvisamente annunciato di voler fare un passo indietro nel loro ruolo all’interno della famiglia reale inglese e che avrebbero vissuto tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Da allora, però, i Duchi di Sussex hanno vissuto sempre oltreoceano, prima in Canada e, in seguito, in California, dove vivono ancora adesso. In rare occasioni i due sono tornati in Inghilterra insieme, mentre Harry è stato presente a Londra, anche senza la presenza della moglie Meghan Markle, in altre occasioni. Proprio durante uno di questi suoi viaggi ufficiali in patria, Harry ha chiesto un incontro segreto al padre e al fratello.

Harry, l’incontro segreto con Re Carlo e William

Il rapporto che lega Harry d’Inghilterra al padre e al fratello William sta vivendo, certamente, degli anni complicati. Da diversi anni, infatti, gli incontri tra i diversi membri della Casa Reale inglese sono molto rari e, da quanto è trapelato, anche piuttosto turbolenti. Lo stesso Duca di Sussex, infatti, ha raccontato nella sua discussa biografia Spare di aver chiesto un incontro segreto a Re Carlo e al Principe del Galles, dopo il funerale del nonno Filippo ma che questo momento di scambio d’opinioni non è andato per il meglio: “Alla fine li ho visti. Spalla a spalla, avanzando verso di me, apparivano cupi, quasi minacciosi. Inoltre, sembravano strettamente uniti. Il mio stomaco è sprofondato. Di solito litigavano su qualcosa o su un altro, ma ora sembravano essere all’unisono, in alleanza. Mi venne un pensiero: aspetta, ci vediamo per una passeggiata… o per un duello?”.

Il Duca di Sussex ha descritto quell’incontro segreto come un duello e ha raccontato le sensazioni negative provate in quell’occasione. Di recente, però, Harry d’Inghilterra ha fatto un passo in avanti nella relazione con il padre, che secondo Robert Hardman, esperto reale, può essere visto come una svolta nel loro rapporto- Si tratta del viaggio lampo fatto dal Duca in Inghilterra, dopo l’annuncio della malattia del padre: “Penso che il fatto che sia venuto sia stato importante, il fatto che sia stato ricevuto è stato importante, penso che ciò che ha incoraggiato le persone a palazzo e incoraggiato il re sia stato il fatto che in seguito non ne abbiamo letto né sentito parlare. È rimasto privato”.

Infatti sembra che, anche nella sua recente visita a Londra, in occasione degli Invictus Games, sia stato Harry d’Inghilterra a rifiutarsi di alloggiare in uno dei palazzi della Corona inglese, per ragioni di sicurezza, e non che sia stato il padre a non volerlo incontrare.

Harry, il possibile prossimo incontro con il padre

Harry e il padre Carlo d’Inghilterra vivono una situazione di freddezza da diverso tempo ma la sua recente reazione alla notizia della malattia del padre potrebbe aver sbloccato, almeno in parte, la situazione. Secondo la biografa reale Ingrid Seward, infatti, il Re starebbe pensando d’invitare la famiglia del figlio minore a Balmoral quest’estate, come riportato dal Mirror: “Senza dubbio sono stati invitati a Balmoral quest’estate”.