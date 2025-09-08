Re Carlo, la paura più grande adesso che Harry vuole tornare

Harry d'Inghilterra tornerà tra pochi giorni in patria e avrebbe intenzione di fare pace col padre, Re Carlo, mentre lui avrebbe una precisa paura a riguardo

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Re Carlo d'Inghilterra

I grattacapi per Carlo d’Inghilterra sembrano non finire mai. Da diversi anni, infatti, il sovrano del Regno Unito ha dovuto affrontare svariati momenti davvero complicati, che potevano mettere a repentaglio anche il suo giovane reame. Tutto è cominciato quando il figlio Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno deciso di lasciare il paese europeo per trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

Ma, in seguito, il Re ha subito due lutti importantissimi, salutando l’amatissima madre, la Regina d’Inghilterra e il Principe Filippo. A Carlo d’Inghilterra è stato diagnosticato anche un tumore, in contemporanea alla nuora Kate Middleton. In questi anni non sono mancati nemmeno gli scandali dovute alle rivelazioni dei Duchi di Sussex.

Adesso che sembra che Harry d’Inghilterra sia intenzionato a ricucire i rapporti con la sua famiglia e a ritornare in patria, il sovrano sarebbe però frenato da una paura.

Carlo d’Inghilterra, la più grande paura

Carlo d’Inghilterra potrebbe incontrare a breve suo figlio Harry. Il Duca di Sussex, infatti, si recherà presto nel Regno Unito per presenziare a degli eventi benefici a lui molto cari. In particolare il figlio del Re prenderà parte al WellChild Awards a Londra. In molti pensano che, per l’occasione, si ritaglierà del tempo anche per incontrare il padre, considerati i recenti tentativi di accordo tra le parti.

Se gli ultimi sviluppi fanno sperare, l’esperta reale Katie Nicholl ha messo un freno all’ottimismo dei sudditi, svelando che, secondo lei, Carlo d’Inghilterra ha un grande timore che lo frena nell’incontrare il figlio minore, come rivelato da OK!: “Il motivo per cui suo padre non gli parla è perché teme che qualsiasi cosa possa dire venga resa pubblica in qualche modo. Non dimentichiamo che i dettagli delle conversazioni private tra Harry, Carlo e William in un evento intimo come il funerale del Duca di Edimburgo, sono stati raccontati su Spare”.

L’opinione dell’esperta della Casa Reale Inglese è che sia compito di Harry d’Inghilterra, adesso, recuperare la fiducia persa: “Sono state divulgate così tante cose pubblicamente, il che è stato incredibilmente dannoso per la monarchia, che il Re è comprensibilmente diffidente nel parlare con suo figlio. Carlo si è scottato. E quindi la palla è nel campo di Harry per dimostrare di poter riconquistare la fiducia di suo padre e della sua famiglia”.

Duchi di Sussex, cosa ne penserebbe Elisabetta II

La Regina Elisabetta II ha dovuto gestire il momento in cui i Duchi di Sussex hanno scelto di lasciare il regno per trasferirsi oltreoceano. Secondo un esperto di Monarchia Inglese, Phil, l’ex sovrana non sarebbe stata per nulla felice della situazione in cui si trova adesso il figlio e del fatto che non possa vedere i suoi nipotini Archie e Lilibet: “Penso che sarebbe stata assolutamente devastata dal fatto che il Re non li veda. Al momento sono sesto e settimo nella linea di successione, quindi sarebbe molto turbata”.

Lo specialista di Casa Reale Inglese ha detto la sua sullo stato emotivo di Harry e sulla possibile soluzione della faida famigliare: “Penso che dovrebbe sentire la mancanza di suo padre, penso che dovrebbe sentire la mancanza di suo fratello, dovrebbe sentire la mancanza di tutti. Ma si è cacciato in questa situazione e anche se avesse vinto la causa, non credo che Meghan vorrebbe tornare a trascorrere molto tempo in questo Paese. Penso che sappia quanto sia impopolare, quindi non credo che tornerà, non porterà i bambini. Non vedo una soluzione immediata a questo problema”.