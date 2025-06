Sembra che, per molto tempo, William d'Inghilterra abbia sentito della rabbia nei confronti del fratello e che, adesso, abbia cambiato atteggiamento nei suoi confronti

Il 21 giugno è un giorno speciale per l’Inghilterra, perché ricorre il compleanno del Principe William, erede al trono inglese. Sia il Re, che la Principessa Kate Middleton hanno celebrato la ricorrenza eccezionale con una dedica social ma, ancora una volta, non è stato condiviso alcun augurio digitale dal fratello minore Harry d’Inghilterra.

I due figli di Carlo III e Lady Diana, infatti, non hanno un buon rapporto da diverso tempo. La relazione tra i due fratelli sembra essersi ulteriormente complicata da quando il Duca di Sussex ha deciso di lasciare la patria per trasferirsi oltreoceano e di pubblicare un’autobiografia, Spare, con diverse rivelazioni scottanti sulla sua famiglia d’origine.

Però sembra che il recente compleanno abbia convinto il Principe di Galles a cambiare atteggiamento, anche nei confronti del fratello Harry d’Inghilterra.

William d’Inghilterra, nuovo atteggiamento verso Harry

Harry e William d’Inghilterra hanno interrotto i loro rapporti già da qualche anno. Tra i due Principi non correrebbe buon sangue già da prima che il minore dei due decidesse di trasferirsi negli Stati Uniti, come svelato dallo stesso Duca di Sussex nella sua autobiografia. Harry d’Inghilterra, infatti, ha dichiarato di aver subito un’aggressione dal futuro Re d’Inghilterra, al culmine di una lite che sarebbe avvenuta tra i due figli del sovrano a Kensington Palace nel 2019.

Secondo quanto riportato da una fonte vicina al Principe del Galles, la rabbia nei confronti del fratello minore avrebbe caratterizzato il suo atteggiamento degli ultimi anni ma, adesso, qualcosa potrebbe cambiare. Il 21 giungo 2025 William d’Inghilterra ha compiuto 43 anni e, secondo quanto riportato dal Mirror, il Principe avrebbe cambiato modo di fare nei confronti del Duca di Sussex. Sembra, infatti, che il futuro Re abbia messo da parte la rabbia nei confronti del piccolo di casa e stia passando all’indifferenza: “Quello che mi ha colpito di più ultimamente è che non ne parla affatto. Prima le questioni familiari occupavano molto spazio nella sua testa, era un rapporto molto stretto ed era molto turbato. Ma ora non si lascia più influenzare. È un cambiamento. È triste, ma è un momento molto più sano per lui”.

William d’Inghilterra, rigido coi nipoti

Secondo le ultime indiscrezioni sembra che, dopo il suo compleanno, William d’Inghilterra abbia deciso di cambiare atteggiamento nei confronti del fratello minore e che abbia intenzione di gestire e diminuire la sua rabbia nei suoi confronti. Non cambierebbero le convinzioni, invece, del Principe del Galles nei confronti dei nipotini Archie e Lilibet.

Sembra che nei piani dei Duchi di Sussex ci sia un possibile ritorno dei Principini tra i membri della Famiglia Reale Britannica ma, le fonti vicine al futuro Re frenano su tale possibilità futura: “Sotto il prossimo regno, è improbabile che Archie e Lili ottengano ruoli da membri della famiglia reale”.

William d’Inghilterra, secondo i rumors, avrebbe deciso di festeggiare il suo compleanno con la sua famiglia. Di certo, in questo giorno così speciale per lui, il Principe non ha preso parte al Royal Ascot, dove era presente, invece, il padre Carlo, insieme a Camilla e alla Principessa Eugenia.