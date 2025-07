IPA Harry d'Inghilterra

Negli ultimi giorni sembrava che finalmente potesse tornare il sereno tra Carlo d’Inghilterra e il figlio minore Harry, Duca di Sussex, che ha lasciato la famiglia d’origine per trasferirsi negli Stati Uniti d’America con la moglie Meghan Markle e i loro figli. I collaboratori del sovrano e quelli del Principe, infatti, si sarebbero incontrati a Londra per provare a trattare la pace tra le due fazioni contrapposte.

Ma anche quest’ultimo tentativo di riconciliazione sarebbe già andato in fumo con Re Carlo III che non avrebbe apprezzato per nulla la fuga di notizie che avrebbe portato a conoscenza di tutto il mondo, attraverso i giornali, del meeting che doveva restare segreto. In questo clima delicato sorprendono le dichiarazioni recenti della Principessa Delfina del Belgio che si è schierata dalla parte di Harry d’Inghilterra.

Harry d’Inghilterra, le dichiarazioni di Delfina del Belgio

Harry d’Inghilterra ha dichiarato apertamente di non avere più rapporti né con il padre Re Carlo III e né con il fratello William d’Inghilterra, dopo la sua decisione di lasciare la Famiglia Reale Inglese per recarsi negli U.S.A., ma soprattutto dopo le diverse rivelazioni importanti da lui rese a vari giornalisti sul conto della Monarchia Britannica. Il Duca di Sussex è stato protagonista anche di un documentario, pubblicato su Netflix, e di un libro autobiografico, Spare, in cui non ha risparmiato colpi bassi a diversi membri della sua famiglia d’origine.

In molti hanno criticato questo suo atteggiamento, sostenendo il sovrano inglese e il suo erede al trono, mentre adesso una Principessa belga ha deciso di dire la sua a riguardo, difendendo il Duca di Sussex. Si tratta di Delfina del Belgio che, nel podcast Reigning Men, ha espresso il suo parere sulla diatriba interna alla Casa Reale Inglese: “Capisco quel ragazzo. È semplicemente traumatizzato e capisco, quindi, perché sta facendo queste cose, e tutti lo bullizzano, ma non si pensa al suo trauma. E lo trovo terribile perché è stato semplicemente abbandonato”.

Secondo la Principessa belga la lotta di Harry d’Inghilterra per ottenere maggiore sicurezza deriva dai traumi del passato: “Questa questione della sicurezza. Credo che abbia a che fare con quello che è successo a sua madre”. Delfina del Belgio ha svelato il rapporto che la legava alla precedente Principessa del Galles, Lady Diana: “Seguo un po’ Harry perché Lady Diana era parte della mia vita quando ero in Inghilterra… Poi ha avuto questi figli e tutto il resto, e poi questa morte è stata semplicemente orribile… Mi dispiace molto per Harry perché penso che sia stato un trauma per lui”.

Harry e Meghan Markle, la presa in giro de “I Griffin”

Ancora una volta sembra che Harry e Meghan Markle siano stati protagonisti, loro malgrado, di una puntata de I Griffin. Secondo quanto riportato da Il Messaggero in un episodio della serie animata sarebbe stato mostrato il Duca di Sussex mentre guarda in tv i protagonisti dello show che, impegnati in un viaggio del tempo, elencano i motivi per cui la storia farebbe schifo, citando Hitler, le guerre di religione medievali ma anche le nozze tra i Duchi di Sussex.