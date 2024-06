Kate Middleton, ultime notizie. Il testimone che l’ha vista: “Vi dico come sta”

“Kate Middleton sembrava stare bene”. Si è deciso a parlare l’unico testimone, al di fuori della cerchia ristretta che frequenta l’Adelaide Cottage, che ha visto di persona la Principessa del Galles. È accaduto nel Norfolk, qualche giorno fa. Mentre ora si trova a Windsor perché sua figlia Charlotte è impegnata con gli esami.

Kate Middleton, parla il testimone che l’ha vista

È da marzo che Kate Middleton non si mostra, nemmeno in foto o in video. La sua sparizione, sebbene giustificata dalle cure contro il cancro, ha gettato tutti nell’inquietudine, tanto che nuove teorie assurde sono riaffiorate recentemente, compresa quella che la Principessa sia morta. Ovviamente tutte assurdità, ma l’assenza prolungata mette agitazione e gli scenari più neri iniziano ad essere formulati. Per esempio che Harry divenga Re, perché né Carlo né Kate supereranno il tumore.

Anche se a Palazzo la vita scorre come al solito e Carlo si mostri in pubblico in forma più che mai, non basta a rassicurare gli animi delle persone che iniziano a credere che non tutta la verità è stata raccontata e che le condizioni di Kate Middleton sono più gravi di quello che dicono.

William dal canto suo fa del suo meglio. Ogni volta che partecipa a qualche evento e gli chiedono come sta la moglie, risponde che va bene. Lo ha ribadito anche un paio di giorni fa quando, a Portsmouth durante la commemorazione degli 80 dello sbarco in Normandia, un veterano gli ha domandato di Kate e lui ha risposto: “Migliora”.

Ma come per San Tommaso, se non si vede coi propri occhi e non si tocca con le proprie mani, la gente non crede. Ci vuole un testimone neutro che non ha interesse a insabbiare le cose. Ma la Principessa del Galles è irraggiungibile, blindata com’è a casa propria. Solo i medici e la famiglia può vederla. Forse nemmeno Carlo l’ha più incontrata dallo scorso gennaio.

Comunque, il miracolo è accaduto. Nel weekend Kate, William e i bambini sono andati nel Norfolk, ad Anmer Hall, nella loro casa di campagna. Il posto tranquillo e isolato ha reso Lady Middleton più confidente, tanto da uscire con la famiglia per qualche passeggiata e fare un po’ di spesa.

In effetti, si è parlato nei giorni scorsi di qualche avvistamento dei Principi del Galles, ma nessun dettaglio è trapelato, finché qualcuno ha avuto il coraggio di parlare. Il commesso del negozio alimentare Bakers & Laners ha infatti confessato di aver visto William e Kate. Il Principe ha comprato delle tortine al cioccolato e zenzero.

“Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce. Sono persone semplici e discrete”, ha spiegato il commesso. Ha poi proseguito: “Qui tutti rispettano l’esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno”. E su Kate ha specificato: “Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene“.

Charlotte ha gli esami

William e Kate nel frattempo sono tornati a Windsor. Infatti, questa settimana il Principe del Galles è stato impegnato con le celebrazioni del D-Day e poi oggi è al matrimonio del Duca di Westminster con George.

Nel frattempo Charlotte è impegnata con gli esami delle elementari. Suo padre ha detto che era molto emozionata e non vedeva l’ora di farli. Poi, incrociando le dita e sorridendo, ha aggiunto: “Speriamo che sia andato tutto bene”.