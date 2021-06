Roberto Farnesi papà a 52 anni: “La mia Lucya aspetta una bambina”

editato in: da

Roberto Farnesi ha sempre desiderato di diventare papà e finalmente il suo sogno sta per realizzarsi. A dare il lieto annuncio è stato lo stesso attore in un’intervista a Diva e Donna, seguito da un simpaticissimo post nelle stories di Instagram. Alla soglia dei 52 anni (che festeggerà il 19 luglio), Farnesi avrà una bambina dalla sua compagna Lucya Belcastro ed è più felice che mai.

“La mia Lucya aspetta una bambina, nascerà a novembre”, ha spiegato la star de Il Paradiso delle Signore che, a distanza di poche ore dall’intervista, ha esternato tutto il suo entusiasmo su Instagram, condividendo una buffa foto in cui fa letteralmente i salti di gioia con tanto di pancione finto: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero”.

La piccola dovrebbe nascere quindi a novembre, coronando una bellissima storia d’amore che dura ormai da più di sette anni. Lucya Belcastro ha rubato il cuore di Roberto Farnesi con la sua dolcezza e bellezza e il loro rapporto sin da subito è stato intenso e passionale. Non sono mancati i commenti negativi sulla loro differenza d’età (li separano 24 anni), ma l’attore non l’ha mai considerata un problema.

Prima di Lucya, Farnesi aveva avuto una love story con un’altra giovanissima fidanzata, Rausy, e a separarli erano 23 anni di differenza. L’età è sempre relativa e l’attore lo sa bene: quando ci sono amore, rispetto reciproco e passione non contano le informazioni anagrafiche. Sempre su Diva e Donna aveva dichiarato: “Lo ammetto, quando mi ha detto la sua età mi sono fermato a riflettere ma poi ho seguito il cuore, so che ci sono pregiudizi…Ci siamo conosciuti in Toscana, a casa di amici. Prima ero un po’ perplesso, anche perché le mie precedenti storie con ragazze più giovani sono sempre finite male, ma gli anni in amore non sono mai stati un problema”.

Roberto Farnesi è ogni giorno più innamorato della sua Lucya e non ha mai nascosto i motivi: “Abbiamo le stesse passioni, amiamo la natura e gli animali.(…) Lucya è una ragazza stabile e matura”. Non c’è niente di più bello quando la donna che ami è al tuo fianco e insieme finalmente realizzate il sogno di una vita. Un momento d’oro per il bel Roberto, che cambierà per sempre la sua esistenza (decisamente in meglio).