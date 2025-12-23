La Volta Buona, pagelle del 23 dicembre: la verità di Delogu su Nikita (6), il racconto di Columbro (8) e il Fedez gate(5)

La puntata de "La Volta Buona" del 23 dicembre è un omaggio al piccolo schermo: tanti aneddoti dal passato e qualche incursione negli show del momento

IPA Pagelle La Volta Buona 23 dicembre

Nuovo appuntamento con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, come sempre, spazio ad attualità, gossip e costume. Nella puntata del 23 dicembre, la padrona di casa ha ascoltato i racconti di Marco Columbro, Roberto Farnesi e Andrea Delogu, vincitrice di Ballando con le Stelle.

L’omaggio ad Alberto Castagna (Voto 8)

In quello che sarebbe stato il giorno del suo 80esimo compleanno, La Volta Buona ha ricordato Alberto Castagna. Il conduttore toscano, nato il 23 dicembre 1945, era molto amato dal pubblico, che ancora oggi, a vent’anni dalla scomparsa, lo ricorda con affetto.

Ad offrire un ritratto inedito del presentatore, è stato il collega Corrado Tedeschi: “Posso dire che Alberto era un uomo di parola in un ambiente in cui l’umanità latita. Andavamo in giro col pulmino di Stranamore. Un giorno eravamo a Taranto, stavamo mangiando vicino al mare quando una ragazza venne piangendo da noi e gli chiese di aiutarla. Il marito l’aveva malmenata e la stava inseguendo. Alberto lo affrontò. Era un uomo vero“.

Di tutt’altro stampo, invece, gli aneddoti condivisi da Emanuela Folliero: “Alla mensa mi chiedeva dei consigli perché aveva una storia con Francesca Rettondini. Io gli insegnavo tutte le strategie d’amore che conoscevo”. L’effetto nostalgia coglie sempre nel segno.

Il racconto di Marco Columbro (Voto 9)

Marco Columbro, volto televisivo tra i più amati degli Anni ’80 e ’90, tornerà presto sul piccolo schermo con una nuova rubrica nel 2026. Ospite da Caterina Balivo, lo showman ha parlato della malattia che, nel 2001, segnò un vero spartiacque nella sua carriera: “Ebbi un’emorraggia cerebrale, rimasi 25 giorni in coma. Quando esci da lì devi rinascere. Io ho dovuto rimparare tutto: a fare la barba, a usare le forchette, ad attivare la memoria. I primi giorni vivevo con un piede nell’aldilà, la realtà per me era qualcosa di impalpabile e non sapevo come muovermi. L’anno dopo, però ero già in teatro”.

Le conseguenze arrivarono anche sul piano professionale: “Dopo quel problema non ho fatto più niente in tv. Probabilmente se non fosse successo avrei continuato a fare quello che facevo prima. La vita è questo: non sai mai che strada può prendere il tuo destino, ma bisogna essere pronti a parare il goal e fare di ogni situazione una cosa positiva”. Un vero esempio di resilienza.

Andrea Delogu, la vittoria a Ballando e la verità su Nikita Perotti (Voto 6)

Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, e mostrano orgogliosi la loro coppa, arrivata in un momento molto delicato per la conduttrice: pochi mesi fa, infatti, ha Andrea ha perso suo fratello di appena 18 anni. “Questa coppa è un simbolo a cui a un certo punto abbiamo tenuto tanto, e appartiene alla mia famiglia. È per mio papà che la terrà a casa, ed è stata una cosa bella in questo periodo intenso”.

Ad appassionare gli spettatori, non sono state solo le performance ballerine della coppia: per mesi, infatti, in molti si sono chiesti quale fosse la natura del rapporto tra Andrea e Nikita, che si sono sempre mostrati molto affiatati: “Abbiamo specificato che tra noi c’è solo una bellissima e unica amicizia”, precisa Perotti. A cui Delogu fa eco: “La gratitudine nei suoi confronti è incredibile, ed è bello sapere che il nostro percorso non finisce con Ballando. Se somiglia a Stefano De Martino? Sono tutti e due dei bei bocconcini”.

Infine, una battuta sulla possibile partecipazione della conduttrice al prossimo Festival di Sanremo: “Non mi risulta che sarò all’Ariston. Se dovesse mai essere ti mando un messaggio al volo”. Delusione doppia: sia per i più romantici che per i fan di Sanremo. Ma ad Andrea non si può non voler bene.

Rosanna Vaudetti e le parole per Raffaella Carrà (Voto 7)

Storica annunciatrice Rai, Rosanna Vaudetti ha ricordato i momenti più importanti della sua splendida carriera. Moltissimi i personaggi con cui ha collaborato, da Corrado a Pippo Baudo. Le parole più belle, però, sono per Raffaella Carrà, che le organizzò una festa a sorpresa per il suo imminente pensionamento: “Stava facendo Carramba e mi chiese se potevo andare il giorno dopo nel suo programma per un annuncio di beneficenza. Vado e c’era tutta una festa, le colleghe, la lettera del direttore generale. Come Raffaella sapeva fare”.

“Anche a me hanno fatto una festa che non dimenticherò mai”, ironizza polemica Emanuela Folliero. Mediaset colpita e affondata.

La vera identità di Gennarino (Voto 7)

Accanto a Stefano De Martino, Gennarino intrattiene ogni sera milioni di spettatori con il game show Affari Tuoi. Ma anche il cane più amato della tv nasconde qualche scheletro nell’armadio. A raccontarlo è il suo addestratore Massimo Perla: “Ha una famiglia molto simpatica, due genitori e una bambina, oggi una ragazza, che si divertiva a fargli fare qualche allenamento quando era molto piccolo”.

Il suo vero nome? “Non è Gennarino, ma Seven, e ha quasi 12 anni. Ha un buon rapporto con tutte le persone, ma con Stefano particolarmente”. Sodalizio tra scugnizzi.

Il mistero di Fedez e Masini a Sanremo (Voto 4)

Mancano due mesi all’inizio di Sanremo, ma il Festival sta già facendo discutere. A tenere banco, è ancora una volta Fedez: secondo numerose indiscrezioni, il rapper, insieme al collega Marco Masini, avrebbe scelto di non partecipare allo scatto di gruppo che ogni anno il magazine Tv Sorrisi e Canzoni dedica a tutti i cantanti in gara.

A fare luce sulla questione, è stato proprio il direttore del settimanale Aldo Vitali: “Fedez e Masini erano a Sanremo ma non hanno posato per la copertina perché sono dovuti partire. Non è la prima volta che succede, spesso gli artisti hanno altri impegni”. Come si suol dire, “tanto rumore per nulla”.

Le confessioni di Roberto Farnesi tra set e famiglia (Voto 8)

Protagonista molto amato de Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi ha ripercorso con Caterina Balivo alcuni tra i momenti più importanti della sua carriera, che lo ha visto condividere il set con dive di livello assoluto: “Nel mio primo film, Femmina, recitavo con Monica Guerritore. Ero molto timoroso, avevo una scena con lei ma ero molto impacciato. Lei mi diede una forta scossa, ricordo batté il tacco a terra. Ero altrettanto teso con Cher, che incontrai in Un tè con Mussolini“, ha raccontato l’attore.

Ma nella sua vita, non c’è solo il set: parlando della figlia Mia l’interprete quasi si commuove. “Ha già scritto la letterina a Babbo Natale, ma devo ammettere che ha un carattere molto tosto”. E sul matrimonio con la compagna Lucya Belcastro tergiversa: “Chissà, magari lo faremo”. Che il 2026 sia l’anno buono?