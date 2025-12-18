Marco Columbro torna in tv: dove e quando lo vedremo. Il desiderio del conduttore

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Marco Columbro

Uno dei volti più amati del piccolo schermo è pronto a tornare in tv: parliamo di Marco Columbro, che dal prossimo gennario curerà una rubrica all’interno del programma Bella Ma’, condotto su Rai2 da Pierluigi Diaco. Un nuovo esordio che, tuttavia, non rispecchierebbe pienamente i desideri del conduttore.

Marco Columbro, il ritorno in tv

Negli Anni ’80 e ’90, Marco Columbro è stato uno dei volti di punta di Mediaset, ma negli ultimi decenni il suo nome è letteralmente scomparso dai palinsesti televisivi. I nostalgici possono tuttavia tirare un sospiro di sollievo: secondo il settimanale Oggi, il presentatore, oggi 75enne, tornerà in tv dal prossimo gennaio.

A Marco sarà infatti affidata una rubrica dedicata a pratiche meditative e al benessere dello spirito all’interno del contenitore Bella Ma‘, condotto da Pierluigi Diaco. Un piccolo traguardo che, tuttavia, non sarebbe abbastanza per Columbro: secondo il settimanale diretto da Andrea Biavardi, il conduttore sognerebbe di tornare al timone di una trasmissione tutta sua.

“Non si è mai fatto una ragione del perché Mediaset gli abbia chiuso le porte negli ultimi anni”, scrive ancora il magazine. E in effetti, il retrofront dell’azienda di Cologno Monzese è piuttosto evidente: l’unico invito rivolto a Marco Columbro risale allo scorso inverno, quando Silvia Toffanin lo volle nella puntata di This is me dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini.

Anche in quell’occasione, il conduttore 75enne si limitò ad un ruolo da “comprimario”, molto lontano da quelli a cui era abitutato in passato.

Marco Columbro, l’allontanamento dalla tv

Marco Columbro ha parlato in più occasioni del suo “allontanamento forzato” dal piccolo schermo, spiegando di non comprenderne le motivazioni. Qualche settimana fa ha confessato al Corriere della Sera di aver provato a contattare prima Silvio e poi Piersilvio Berlusconi per discutere un suo ritorno sul piccolo schermo: “Nel 2006 scrissi una mail al Cavaliere: ‘Ho bisogno di lavorare’. Mi telefonò subito. ‘Domani ti chiameranno’. Non è mai successo. Parlare con Piersilvio, invece, è difficilissmo”.

Sul perché gli abbiano chiuso le porte, lui non sembra trovare spiegazioni: “Lo ignoro. Questo enigma me lo porterò nella tomba. Ero al massimo della popolarità. Antipatico a qualcuno? Non credo”. A segnare un importante spartiacque nella sua carriera è stato in realtà un grave ictus che lo colpì nel 2001.

“Ho avuto un picco pressorio, un’emorragia cerebrale, e sono stato in coma per 20 giorni. Quando sono uscito, anche se ero vivo, per i media ero morto. Per la televisione in generale non esistevo più”, ha raccontato invece durante un’ospitata allo show Ciao Maschio.

Nonostante ciò, Marco non è stato con le mani in mano, ma ha saputo riciclarsi: oggi gestisce infatti un albergo in Val D’Orcia, e intervista imprenditori italiani per il programma Leader, in onda su Business 24. L’affetto del pubblico nei suoi confronti, invece, è rimasto immutato: “Mi fermano ancora per strada, mi vogliono molto bene e pure questo me lo spiego fino a un certo punto, visto tutto il tempo che è passato”.

Insomma, anche se i vertici di Mediaset sembrano essersi dimenticati di lui, gli spettatori lo ricordano ancora con grande affetto.

