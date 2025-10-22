Marco Columbro e Lorella Cuccarini, quali programmi tv hanno fatto insieme

Dalla tv anni ’90 a un’amicizia senza tempo: i programmi che hanno reso indimenticabile la coppia Marco Columbro e Lorella Cuccarini

IPA Lorella Cuccarini e Marco Columbro, quali programmi hanno fatto insieme

Negli anni in cui la tv era ancora capace di fermare le famiglie davanti allo schermo, Marco Columbro e Lorella Cuccarini erano la formula perfetta per trasformare un programma in vero cult.

Lui mattatore elegante con l’ironia sempre pronta, lei la “più amata dagli italiani”, regina di ballo e canto. Insieme hanno scritto alcune delle pagine più memorabili della televisione italiana, tra sigle diventate tormentoni e show che hanno saputo mettere d’accordo tutti, dai più piccoli agli adulti.

Marco Columbro e Lorella Cuccarini, i programmi vincenti

Il sodalizio tra Marco Columbro e Lorella Cuccarini nasce a inizio degli anni ’90, quando si ritrovano alla guida di Buona Domenica. Per due stagioni, la domenica pomeriggio di Canale 5 con loro diventa un rito familiare: ospiti, giochi, sigle cantate e ballate da Lorella e l’ironia elegante di Marco. Un mix vincente che consacra la coppia come volto simbolo dell’intrattenimento Mediaset.

Sempre in quegli anni sono arrivati i più spensierati Bellezze al bagno, varietà estivo ambientato tra piscine e giochi acquatici, e la sua versione invernale, Bellezze sulla neve, in cui Lorella, conduttrice con Columbro, si esibisce con stacchetti e canzoni indimenticabili.

Il loro percorso continua con A tutta festa nel 1998, un varietà estivo fatto di musica, travestimenti e ospiti speciali che ben rifletteva lo spirito frizzante e complice della coppia.

L’ultima grande avventura televisiva insieme arriva nel 2003 con Scommettiamo che…? su Rai 1, un progetto che segna la chiusura simbolica di un’epoca.

Dopo quell’esperienza, infatti, Marco Columbro sceglie di dedicarsi al teatro, costruendo una carriera ricca di spettacoli. Da quel momento, il suo volto torna in tv solo come ospite o concorrente, mentre il ricordo delle sue conduzioni con Lorella rimane indelebile nella memoria collettiva.

Columbro e Cuccarini, l’avventura a “Paperissima”

Se c’è un titolo che più di tutti ha consacrato l’affiatamento tra Marco Columbro e Lorella Cuccarini, quello è senza dubbio Paperissima. I due hanno condiviso il palco per ben cinque edizioni del celebre varietà ideato da Antonio Ricci. Un programma semplice nell’idea, ma straordinariamente efficace nel conquistare il pubblico.

La forza dello show, oltre ai filmati esilaranti, era la conduzione: Columbro e Cuccarini hanno saputo dosare ironia e complicità, creando quell’atmosfera familiare che ha reso il format un vero fenomeno di costume.

Un legame che va oltre la tv

Al di là delle luci della ribalta e delle sigle diventate cult, quello tra Marco Columbro e Lorella Cuccarini è stato, ed è tuttora, un legame speciale. La loro intesa artistica ha fatto la fortuna di tanti programmi, ma con il tempo si è trasformata in una vera e propria amicizia solida e duratura.

In passato, complice la loro grande sintonia sul palco, in molti avevano persino ipotizzato che tra loro ci fosse una storia d’amore. Una voce sempre smentita con ironia da entrambi, che invece hanno preferito raccontarsi come “compagni di avventura” prima ancora che colleghi.

Anche quando la loro stagione televisiva insieme si è chiusa, l’amicizia non è mai venuta meno. Lorella lo ha confermato molte volte: in un post condiviso su Instagram, aveva anticipato una puntata del suo format Un caffè con, dedicata proprio al racconto del legame con Marco.

A corredo degli scatti, Lorella ha scritto: “Il caffè di oggi è ancora più speciale e non poteva mancare. Incontro l’uomo che per molti anni è stato la mia ‘metà’ lavorativa, il mio compagno d’avventura per eccellenza: Marco Columbro. Una lunga collaborazione, una preziosa amicizia, un affetto immutato”.