Lorella Cuccarini sulla sua carriera in tv: “A un certo punto, pensavo che fosse finita”

Lorella Cuccarini si confessa sul corso della sua carriera in tv e rivela come a un certo punto si sia sentita messa in panchina

C’è stato un tempo in cui Lorella Cuccarini, volto amatissimo della tv italiana, ha creduto davvero che la sua parabola televisiva fosse arrivata al capolinea. Una riflessione che oggi, alla luce di tutti i successi che si sono susseguiti negli anni, appare come un bilancio di quello che è stato per trarre insegnamento in vista del futuro. In un’intervista rilasciata a Gente, la showgirl, oggi docente di canto ad Amici, torna a parlare apertamente di un capitolo delicato della sua carriera, in particolare del modo in cui la Rai ha gestito la sua presenza in video nei primi anni Duemila.

L’affondo di Lorella Cuccarini alla Rai

“Mi hanno messa in panchina”, dice senza mezzi termini Lorella Cuccarini, facendo riferimento a un periodo in cui, dopo anni di centralità nel palinsesto, si è ritrovata improvvisamente marginalizzata e senza la speranza di poter tornare a lavorare presto. “Per me è stato un affronto“, aggiunge, dimostrando di non aver mai dimenticato quanto accaduto. “A un certo punto, pensavo che fosse finita“, ha dichiarato ancora, temendo inoltre che la sua carriera non potesse progredire più di così.

Negli anni in cui la Rai cercava una nuova identità e la televisione cambiava linguaggio e pubblico, Lorella Cuccarini si è trovata in un limbo professionale dal quale pensava di non uscire più. Progetti come Uno di Noi, al fianco di Gianni Morandi e Paola Cortellesi, o il revival di Scommettiamo che…? con Marco Columbro, non erano riusciti a replicare il successo del passato. “Erano anni confusi – racconta – in cui non era chiaro quale direzione stesse prendendo la televisione stessa”. Una sensazione di disorientamento che, a quanto pare, non ha colpito solo lei.

La rinascita

Solo molto tempo dopo è arrivata l’ultima grande occasione in Rai: La Vita in Diretta, co-condotta con Alberto Matano. Un’esperienza che si è chiusa bruscamente, lasciando dietro di sé strascichi polemici. L’accusa, mai del tutto ritirata, era stata quella di aver subito manovre poco trasparenti da parte del collega, che avrebbe agito – secondo lei – in modo scorretto. “Un epilogo amaro“, lo definisce oggi, sottolineando però di aver imparato a “farsi portare dal vento”, una frase che contiene tutta la forza di chi ha scelto di non restare intrappolata nel risentimento.

Oggi Lorella Cuccarini è tornata sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione ad Amici, dove ha trovato non solo un nuovo stimolo professionale, ma anche un ambiente che la valorizza. Il legame con Maria De Filippi si è rivelato importantissimo per il suo rilancio artistico: “Mi ha dato la possibilità di ripartire”, ammette, riconoscendo alla numero uno di Mediaset un’intelligenza rara nel saper capire gli artisti.

Il presente è quindi segnato da equilibrio e da una nuova energia. “Mi sta regalando emozioni e sorprese”, dice del suo ruolo ad Amici, che, più che un semplice lavoro, sembra aver assunto il significato di una rinascita. La parabola di Lorella Cuccarini non è dunque quella di una diva che non accetta il tempo che passa, ma di una professionista che sa rimettersi in gioco, anche dopo una caduta. Senza clamore, ma con coerenza. E con una lezione chiara: a volte la fine che si teme è solo una svolta.