Carolina Marconi e il primo ciclo di chemio: “Ero spaventata e ho pianto”

Carolina Marconi, la bellissima showgirl venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello, torna a parlare del cancro. E lo fa sempre tramite il suo profilo Instagram, dove sta condividendo con i fan il suo percorso difficile e doloroso contro la malattia.

Sempre sorridente, Carolina ha pubblicato una foto che la ritrae durante il suo primo ciclo di chemioterapia, dopo aver affrontato un’operazione per rimuovere il suo tumore al seno, durante la quale le hanno anche ricostruito la mammella per evitare la radioterapia. Adesso la Marconi dovrà sottoporsi per sei mesi alla chemioterapia, raccontando ai follower le paure e le conseguenze del trattamento:

Non vi nego che me la stavo facendo addosso… Ero spaventata, non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, menomale che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato.

Un cammino complesso, fatto di sconforto e preoccupazioni quello verso la guarigione, che la showgirl sta cercando di affrontare con grande coraggio e determinazione:

Ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare… devi pensare e sognare solo cose belle.

La Marconi ha colto l’occasione per ringraziare gli infermieri che la stanno accompagnando, senza dimenticare i numerosi follower che da quando hanno appreso la notizia non l’hanno lasciata sola un secondo:

In quelle ore ho letto anche i tanti messaggi di supporto che mi avete inviato, mi avete veramente fatto una grande compagnia… Grazie ancora per tutto questo siete meravigliosi calore che mi date, tanta forza… ❤️ Poi il tempo è volato, e senza che me ne accorgessi ho finito il mio primo ciclo di chemio, e questa è già una cosa positiva perché è meno uno e vaiiiii💪🏽😜

La sua battaglia contro il cancro l’ha portata nei giorni scorsi ad accorciare i suoi capelli, rinunciando temporalmente alla lunga chioma che l’ha sempre accompagnata: “Non mi importa: ricresceranno. Ed io risolverò questa situazione”, ha spiegato sui social, affrontando tutto con positività. “Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi – aveva confidato – e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite: corta? Con la frangia? Perché no anche bionda? O rossa? Di tutti i colori”.