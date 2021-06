Carolina Marconi inizia la chemioterapia: “Nella vita si combatte”

editato in: da

Carolina Marconi inizia la chemioterapia e racconta con coraggio la sua battaglia contro il tumore al seno. Qualche giorno fa l’ex concorrente del GF Vip aveva raccontato su Instagram di aver ricevuto una terribile diagnosi e di essere pronta a lottare.

“Non sono brava a raccontarmi – aveva scritto -, ma vorrei condividere, anche se non è facile, un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto. Mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. I pensieri mi tormentavano. Mi chiedevo: “E ora tutti i miei sogni e i miei progetti che fine faranno?!” Mi sentivo finita come donna. Distrutta, mi mancava l’aria. Ero persa”.

Dopo l’iniziale sconforto, Carolina ha deciso di affrontare la battaglia, sostenuta dalle persone più care. “Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore – ha ricordato -. Dovevano esportarmi il tumore e anche ricostruirmi la mammella. Ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio”. Ora, dopo l’operazione, la Marconi dovrà sottoporsi per sei mesi alla chemioterapia. Un percorso a ostacoli che sta vivendo con grande forza e coraggio, supportata dalla famiglia e dai fan che su Instagram fanno il tifo per lei.

“Ho messo il picc-port, la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà per tutto il mio percorso…secondo step raggiunto, visto che il primo era l’intervento – ha spiegato, senza nascondere le sue paure -. Non vi nego che oggi avevo un po’ di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere, sono umana non un robot. In questi casi piangere è uno sfogo, una liberazione, fa bene all’anima, paradossalmente ti senti più forte di prima. Chiaramente nn è stata una passeggiata, avevo paura di provare dolore ma invece è stato più facile di quanto pensassi. Ho avvertito solo il puntino dell’anestesia e poi nulla… dopo 20 min avevano già fatto, sto bene non ho fastidi”.

Nonostante la paura, l’ex star del GF continua a sorridere. “Tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta – ha scritto, ringraziando i follower per i tanti messaggi ricevuti -. Grazie per tutti i messaggi bellissimi che ricevo, è anche un modo per affrontare tutto con una forza in più e non sentirmi mai sola”.