Divorzio Charlotte Casiraghi, lei ha già un altro: lo scrittore Nicolas Mathieu

Il divorzio da Dimitri Rassam non è ancora stato ufficializzato, ma Charlotte Casiraghi avrebbe già un altro uomo. Si tratta dello scrittore Nicolas Mathieu, autore de E i figli dopo di loro. I due si sono incontrati a Parigi e sarebbe scoppiata la passione, non solo intellettuale.

Charlotte Casiraghi, il divorzio dal marito Dimitri Rassam

Il matrimonio tra Dimitri Rassam e Charlotte Casiraghi non è al capolinea, ma è proprio defunto. La notizia del divorzio tra il produttore cinematografico e la figlia di Carolina di Monaco non si può dire che sia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Di fatto, già pochi mesi dopo la nozze, celebrate nel giugno 2019 con doppia cerimonia, si è iniziato a parlare di crisi.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno da sempre fatto poca vita sociale e privata insieme. In qualche, rara, occasione i loro impegni di lavoro collimavano. E così lei sfilava con lui sul red carpet del Festival di Cannes e poi lui accompagnava lei alla festa di Chanel sulla Croisette. Pochissime le volte che Rassam è andato alle sfilate con la sua dolce metà, così come la Casiraghi non ha mai seguito il marito nelle sue trasferte a Los Angeles. Lui preferisce Parigi e molto spesso, per lavoro, è costretto ad andare in California, lei non vuole lasciare Montecarlo, anche se gli impegni professionali la portano spesso nella capitale francese.

Insomma, entrambi sono molto impegnati e non vogliono sacrificare la carriera l’uno per l’altra, anche se c’è di mezzo un bambino, Balthazar, nato nel 2018. Tempo fa era circolata la voce che la coppia aveva intenzione di avere un altro figlio, forse l’estremo tentativo di salvare la relazione, sembrava anzi che Charlotte fosse già incinta. Ma alla fine l’indiscrezione è risultata fasulla.

Poi, dopo un periodo di silenzio sulla coppia in cui Dimitri era impegnato nella produzione dei suoi film e Charlotte con gli appuntamenti letterari brandizzati Chanel, è arrivata la notizia del divorzio a fine gennaio. La Casiraghi lo ha lasciato perché non avevano una vita in comune.

Charlotte Casiraghi innamorata di un altro

Ma forse non solo per questo. Infatti, pare che Charlotte Casiraghi abbia perso interesse per il marito, attratta da un altro uomo, un intellettuale con il quale condivide la passione della scrittura. La figlia di Carolina di Monaco si sarebbe innamorata dello scrittore Nicolas Mathieu.

Stando alle ultime indiscrezioni questo nuovo amore non è stata la causa della fine del matrimonio tra Charlotte e Dimitri. Pare infatti che sia sbocciato dopo la separazione, anche se la Casiraghi e Mathieu hanno avuto modo di frequentarsi a Parigi prima, ma solo professionalmente parlando. Sta di fatto che nello scrittore Charlotte avrebbe trovato quell’attenzione che non riceveva dal marito, ormai ex marito. Secondo fonti a lei vicine, la Casiraghi “crede molto in questa nuova relazione”.

Fonte: Getty Images

Chi è Nicolas Mathieu

Nicolas Mathieu è il tipo d’uomo che fa per lei, intellettuale, attento alle problematiche sociali, amante della famiglia. Mathieu è uno scrittore molto noto, nel 2018 ha vinto il Premio Goncourt con il suo secondo romanzo, E i figli dopo di loro. Politicamente impegnato a sinistra, è tra gli intellettuali che si sono opposti alla riforma delle pensioni, voluta da Macron. Divorziato, ha un figlio di 11 anni, Oscar, avuto con l’ex moglie.

