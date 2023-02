Charlotte Casiraghi incinta, nasconde le curve della gravidanza contestata

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi sarebbe incinta del terzo figlio, il secondo con il marito Dimitri Rassam. E fa di tutto per nascondere questa nuova gravidanza che pare non sia stata accolta nel migliore dei modi dalla famiglia.

Charlotte Casiraghi, la gravidanza contestata

L’ultima volta che Charlotte Casiraghi si è mostrata in pubblico è stata alla presentazione a Monaco del docu-film Les gardiennes de la planète in compagnia dei fratelli Pierre e Andrea, della cognata Beatrice Borromeo e dello zio Alberto di Monaco.

Charlotte ha deliziato tutti con una giacca di Chanel che costa oltre 11mila euro. Ma in molti hanno notato come abbia fatto di tutto per nascondere le forme della gravidanza.

La Casiraghi è infatti incinta del terzo figlio, è già mamma di Raphaël Elmaleh, avuto con l’attore Gad Elmaleh, e Balthazar Rassam, nato dal suo matrimonio con Dimitri Rassam da cui appunto aspetterebbe il nuovo bebè. Il parto è previsto per l’inizio di quest’estate e fonti vicine alla monegasca hanno rivelato che desidererebbe una femmina.

Questa gravidanza, che non è mai stata annunciata ufficialmente in pubblico, però è vissuta in maniera contrastante. Se Charlotte è più bella che mai, rumors che provengono dal Principato sostengono che Carolina di Monaco non abbia accolto positivamente l’arrivo del nipotino, preoccupata dalla relazione tesa che sua figlia ha con il marito, produttore cinematografico e figlio dell’attrice Carole Bouquet. Anche quest’ultima in una recente intervista ha lasciato intendere che non ha intenzione di fare la nonna a tempo più.

Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam torna a casa. Ma per poco

A tutto ciò si aggiungono i pressanti impegni di lavoro di Dimitri Rassam che è volato a Los Angeles per promuovere il suo film, lasciando sola per qualche tempo Charlotte incinta a badare agli altri figli. Con un post su Instagram il produttore ha lasciato intendere che sta tornando a casa da moglie e bambini. Infatti, ha condiviso sul suo profilo social una foto scattata dall’aereo, dunque si ipotizza che il suo impegno di lavoro in California sia concluso. Ma è probabile che non abbia molto tempo da dedicare alla famiglia, perché sta progettando una saga sui tre moschettieri.

Charlotte Casiraghi nasconde le curve della gravidanza

Dunque, la Casiraghi si troverebbe praticamente solo ad affrontare questa gravidanza che curiosamente sembra nascondere. Quando si è presentata alla sfilata di Chanel con un tailleur pantaloni rosa il pancino era evidente, ma qualche settimana dopo ha cercato di nasconderla. I media francesi hanno ipotizzato che Charlotte voglia tenere la dolce attesa il più privata possibile per evitare di creare gossip, soprattutto sulla sua situazione familiare già molto chiacchierata.

Altri invece sostengono che Charlotte Casiraghi stia seguendo un regime alimentare molto scrupoloso per evitare di ingrassare troppo durante la dolce attesa, questo perché durante la sua precedente gravidanza il pancione era così pronunciato che il magazine Hola! ipotizzò che aspettasse due gemelli.