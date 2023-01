Charlotte Casiraghi incinta. “Gravidanza non gradita a Palazzo”

Fonte: IPA Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi: look da sera mamma e figlia da copiare

Charlotte Casiraghi è incinta del terzo figlio e la gravidanza non sarebbe stata ben accolta da Palazzo. Ma non è Charlene di Monaco a rendere amara la dolce attesa, per sfruttare un gioco di parole. Pare che a contestarla sia stata la futura nonna, Carolina di Monaco.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam aspettano il secondo figlio

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai è quasi certo che Charlotte Casiraghi aspetti il suo terzo figlio. Infatti è già mamma di Raphaël Elmaleh, avuto da una precedente relazione con l’attore Gad Elmaleh, e di Balthazar Rassam, nato dall’amore per suo marito Dimitri che quindi diventerà di nuovo padre (anche per lui sarebbe il terzo figlio, dato che è padre di Darya, avuta dall’ex compagna). Secondo il magazine, Voici, che per primo ha dato la notizia della gravidanza, Charlotte avrebbe comunicato a sua madre Carolina di Monaco e al resto della famiglia Grimaldi la dolce attesa durante la festa di capodanno.

Anche se in molti hanno ipotizzato che questa gravidanza potesse essere poco gradita a Charlene di Monaco, dato che sembra che la Principessa e suo marito Alberto vogliano un altro figlio, a sorprendere tutti è stata la reazione di Carolina.

Naturalmente, non ci sono prove che le cose siano andate realmente in questo modo. Ma da alcune recenti dichiarazioni di Charlotte Casiraghi sulla madre, si è pensato che Carolina non sia stata entusiasta dell’arrivo di questo nuovo nipotino o nipotina, come sperano i genitori.

Charlotte Casiraghi incinta, Carolina di Monaco non accetta la gravidanza

Poco prima di Natale Charlotte Casiraghi ha rilasciato un’intervista al prestigioso magazine Town & Country. Tra le molte cose di cui ha parlato, ha raccontato del rapporto con sua madre Carolina di Monaco, definendolo “complesso”. “Non voglio necessariamente rivelare tutto quello che succede tra noi, ma è sempre ambivalente. Sento che anche quando hai i tuoi figli, fai ancora fatica ad avere i tuoi spazi”, così raccontò Charlotte.

Il fatto di aver messo in relazione le difficoltà con sua madre e l’avere i figli, ha portato la rivista Ici a concludere che tra Charlotte e Carolina non sia proprio tutto rosa e fiori e questo anche e soprattutto per la nuova gravidanza della Casiraghi. Secondo una fonte la dolce attesa non è stata accolta bene da chi le sta attorno. “Molte persone non capiscono davvero perché abbiano deciso di avere un altro figlio quando chiaramente non tutto va bene tra loro”, ha dichiarato l’insider riferendosi ai problemi tra Charlotte e Dimitri su cui circolano da tempo diverse voci. E tra coloro che non sarebbero entusiasti di questo nuovo bebè, ci sarebbe proprio Carolina.

Charlotte Casiraghi incinta, la reazione di Dimitri Rassam

Chi invece ha riposto tutte le sue speranze in questa gravidanza, è il futuro papà Dimitri Rassam che vede nel 2023 il suo anno di riscatto. Il produttore è impegnato nella saga sui Tre moschettieri con Vincent Cassel. Il lavoro ha subito molte interruzioni a causa della pandemia e ora spera che diventi un grande successo.

Se dal punto di vista professionale si aspetta molto, non è da meno per quanto riguarda la vita privata. Contrariamente ai malumori della suocera, pare che Dimitri sia entusiasta di avere un altro figlio e questa gravidanza è la prova che la crisi con sua moglie Charlotte è superata. Una fonte ha affermato che la coppia spera sia una femmina. “Charlotte ha sempre voluto essere come sua madre e avere una famiglia numerosa. Dopo aver dato alla luce due maschi, ora sogna che si tratti di una bambina…”.