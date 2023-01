Charlotte Casiraghi incinta del terzo figlio: rovinata la festa a Charlene di Monaco

Fonte: IPA Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi: look da sera mamma e figlia da copiare

Charlotte Casiraghi è incinta del terzo figlio, manca solo la conferma ufficiale da Palazzo. Dunque, la famiglia Grimaldi si allarga ma non si tratta come in molti hanno sperato di Charlene di Monaco.

Charlotte Casiraghi incinta del terzo figlio

A rivelare la terza gravidanza di Charlotte Casiraghi è il magazine Voici che dà la notizia come certa. La figlia di Carolina di Monaco è già mamma di Raphaël Elmaleh, 9 anni, nato dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh, e di Balthazar Rassam, 4 anni, avuto dal marito Dimitri Rassam. La coppia dunque aspetta il loro secondo bambino.

Charlene di Monaco delusa

Charlotte Casiraghi, 36 anni, avrebbe dato il lieto annuncio alla famiglia durante la festa di fine anno, con buona pace di Charlene di Monaco sulla quale dalla scorsa estate si vociferava di una seconda gravidanza. Stando a indiscrezioni, Alberto e sua moglie vorrebbero un altro bebè dopo i gemelli, Jacques e Gabriella, ora che hanno ritrovato pace e armonia e la Principessa si è finalmente ripresa dalla grave infezione che l’ha colpita nel 2021, portandola a un passo dalla morte come hanno raccontato amici dell’ex nuotatrice.

Si è atteso per diversi mesi che i Principi finalmente confermassero la gravidanza, ma nulla di fatto, tanto che si è parlato anche dell’eventualità di un’adozione dopo la visita al reparto maternità dell’ospedale monegasco da parte di Charlene. Poi il silenzio, finché ad annunciare una gravidanza è stato Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco. Sua moglie Marie è incinta del loro primo figlio e la sorella minore di Alberto diventerà nonna per la prima volta.

Charlotte Casiraghi incinta, spera in una femmina

E adesso un altro lieto evento a Palazzo con la dolce attesa di Charlotte Casiraghi. Una fonte ha affermato che dopo due maschi, la figlia di Carolina vorrebbe una femmina. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale.

La terza gravidanza di Charlotte dovrebbe mettere a tacere le voci di crisi col marito Dimitri che periodicamente rispuntano, specialmente se i due per lungo tempo non si fanno vedere insieme. In effetti, i loro impegni di lavoro li costringe a stare spesso lontani l’una dall’altra. E anche quando si presentano assieme sul red carpet, non sono particolarmente espansivi tra loro. Ma adesso, l’arrivo di un nuovo bebè fuga ogni dubbio, la coppia e solida e ha deciso di allargare la famiglia. Si attende solo di conoscere se si tratterà di un fiocco azzurro o rosa.

Dimitri Rassam, figlio dell’attrice Carole Bouquet e produttore cinematografico, ha sposato nel 2017 Charlotte Casiraghi con un doppio matrimonio civile e religioso a Monaco. Charlene non era presente alla feste nuziale e la sua assenza non è passata inosservata. Pare che anche con la figlia di Carolina non vada particolarmente d’accordo, anche se Charlotte è stata vicina ai cuginetti, Jacques e Gabriella, durante i lunghi mesi della malattia della Principessa.

Per il 2023 a Palazzo si aspettano dunque due nuovi bebè, ma la vera sorpresa sarebbe l’annuncio di una seconda gravidanza di Charlene.