Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “Il segreto per restare insieme tutta la vita”

Sonia Bruganelli ha svelato il segreto del suo matrimonio con Paolo Bonolis. Perché, certo, non è facile mantenere un legame a distanza di anni. In una lunga intervista, dove ha parlato del lavoro, della famiglia e soprattutto dei suoi sogni, l’opinionista del GF Vip 7 si è espressa sul suo rapporto con Bonolis. Che non è quello che potremmo pensare tutti. Del resto, le voci di crisi per la coppia sono sempre state una costante, a dir poco.

Sonia Bruganelli svela il segreto del suo matrimonio con Paolo Bonolis

Quante volte abbiamo sentito parlare di Sonia Bruganelli come “la moglie di”? Un appellativo di certo non bello, che in realtà ha ferito e colpito per anni la donna, tanto da volersi quasi imporre, costruire un suo vissuto, ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo, così da discostarsi totalmente dal marito. Di anni ne sono passati dalle sue nozze con Paolo Bonolis, e oggi la Bruganelli ha una sua azienda, una lunga carriera alle spalle ed è opinionista al GF Vip 7 (per la seconda volta).

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Bruganelli ha concesso ai lettori di “leggere” una parte del suo mondo. In particolare, tuttavia, ha voluto raccontare il suo legame con Bonolis. “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui”.

Si “separano in casa”, si “dividono i figli”. Ma non è quello che potremmo pensare. Le voci di crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, in effetti, sono state a dir poco una costante. “Vivremo in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

La presunta crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Ormai da tempo si vocifera di una crisi tra Sonia e Paolo. Quasi in modo ciclico e ossessivo si continua a menzionare una possibile rottura per una delle coppie storiche del mondo dello spettacolo italiano. Le smentite, poi, nemmeno si contano. Nell’ultimo periodo, infatti, ci aveva pensato anche Vero a fare chiarezza sul loro legame.

Eppure, la crisi è rimasta ferma lì, all’orizzonte. Come in attesa. E le parole della Bruganelli hanno chiarito – una volta per tutte – il punto. Ma Sonia lo aveva già fatto, del resto. “Devi avere vicino una persona molto intelligente e che viaggi sulla stessa lunghezza d’onda per accettare una cosa del genere. Oggi perdonerei un tradimento: per me conta il nostro rapporto in quanto genitori ed il nostro rapporto professionale, perché ormai siamo una azienda”.

Ognuno ha il suo modo di vivere la coppia, e non è detto che ce ne sia uno giusto o sbagliato. Semplicemente, l’amore si vive come si può: non c’è crisi, c’è un grande affetto, un legame profondo. E una scelta che hanno preso di comune accordo: case separate, ma sempre insieme. Che sia questo il segreto per far funzionare tutti gli amori? Solo il tempo ce lo potrà confermare.