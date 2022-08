Sonia Bruganelli su Instagram: “Un momento delicato”. Perché torna al “GF Vip 7”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli svela su Instagram perché torna al GF Vip 7

Sonia Bruganelli ha scelto di tornare nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip 7. Una decisione che ha incuriosito i fan del reality show, in effetti. Del resto, fino a qualche mese fa aveva annunciato che la sesta edizione sarebbe stata la sua prima e unica esperienza. Tuttavia, pare che la proposta di Alfonso Signorini sia arrivata in un momento delicato, tanto che proprio per questo motivo non ha voluto tirarsi indietro.

GF Vip 7, perché Sonia Bruganelli torna come opinionista

In un Q&A su Instagram, un follower ha chiesto a Sonia Bruganelli il motivo della sua decisione. “Perché hai deciso di rifare il GF? Avevi detto un’unica e sola volta“. La risposta non si è fatta attendere: “Perché la proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato che fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

La notizia è stata accolta in modo inaspettato, e non senza qualche critica, dobbiamo dirlo. La moglie di Bonolis, che è produttrice TV, non ha conquistato particolarmente il pubblico del reality show, che ha sempre preferito le qualità di Adriana Volpe come opinionista. Di certo, le parole di Sonia lasciano presagire che potrebbe comportarsi in modo diverso quest’anno: del resto, non manca molto agli inizi del GF Vip 7.

Orietta Berti affianca Sonia Bruganelli come opinionista

Per la Bruganelli, è stata dunque una scelta dettata da un periodo di cambiamento. Certo, il GF Vip è un reality leggero, anche se impegnativo dal punto di vista della durata. La settima edizione potrebbe essere ancor più lunga della precedente, e insieme a Sonia c’è un’artista d’eccezione: Orietta Berti.

Nessuna riconferma per Adriana Volpe, che i fan del reality hanno invece molto apprezzato, soprattutto per la sincerità e la trasparenza. La coppia Bruganelli-Berti sarà in grado di conquistare il pubblico? Di sicuro, è una scelta “azzardata”, in pieno stile Alfonso Signorini: sappiamo quanto il conduttore e direttore di Chi ci tenga a “dividere”, creando dinamiche a cui nessun altro avrebbe mai pensato.

GF Vip 7, le prime indiscrezioni sul cast

Per opinionisti e conduttore, nessuna novità: manca ancora – più o meno – la data ufficiale di partenza della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma c’è molto fermento per le indiscrezioni sul cast, condivise da Alfonso stesso su Instagram. Per il momento ci troviamo di fronte ad alcune ipotesi, come la presenza di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì.

Smentita la presenza di Diego Armando Maradona Jr; Rita Dalla Chiesa, invece, ha confermato a Fanpage di stare riflettendo sulla proposta di Signorini. Tra gli altri nomi che sono circolati, invece, troviamo Pamela Prati, George Ciupilan e Chadia Rodriguez. In ogni caso, i veri colpi di scena non sono stati ancora confermati né anticipati: ad averlo detto è stato lo stesso Signorini. Abbiamo ormai imparato a conoscere il conduttore: il suo obiettivo è stupire, ma soprattutto creare storie che possano incuriosire il pubblico e tenerlo incollato fino alla finale.