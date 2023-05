Sonia Bruganelli, frecciata a Bonolis? Le parole sulla separazione non lasciano dubbi

Le voci sulla presunta separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono ricorse per molto tempo, almeno fino a quando – insieme – non hanno deciso di smentire ogni cosa e mettere a tacere le indiscrezioni sul loro conto. A sollevare di nuovo i dubbi sulla possibile rottura, dopo moltissimi anni d’amore e tre figli, è stata però lei con una frase comparsa su Instagram che non ha lasciato spazio alle interpretazioni. Sempre che sia rivolta a suo marito.

Le parole di Sonia Bruganelli sulla separazione

“Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”, scrive Sonia Bruganelli su Instagram, alimentando ancora una volta le voci su un possibile divorzio da suo marito Paolo Bonolis, che aveva già avuto modo di smentire. L’opinionista del GF Vip, nonché imprenditrice, tiene sempre a tenere riservata la sua vita privata, ma viste le indiscrezioni degli ultimi tempi sembra davvero impossibile evitare il collegamento con il suo matrimonio, che ha comunque sempre protetto dai pettegolezzi.

“Ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito d’informazione che guida la vita di tutti i giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito?”, aveva detto Paolo Bonolis nel video in cui rispediva al mittente tutti gli rumor, mentre lei si era presentata a Verissimo da sola per mettere in chiaro la situazione e per mettere un freno a quanto trapelato sulla sua famiglia. L’intervista con la figlia Adele invece, che era prevista e a seguito della quale avrebbe dovuto annunciare la separazione, non è mai andata in onda.

La smentita a Verissimo

“La prima reazione è stata di stupore perché non è arrivata da noi questa notizia. E ci sono rimasta anche un pochino male. Poi, io e Paolo stiamo insieme da 26 anni e siamo una coppia forte dal punto di vista di volontà di difendere la nostra famiglia”, aveva detto Sonia Bruganelli a Verissimo, dicendosi addirittura meravigliata della reazione del pubblico che – a suo dire – non avrebbe neanche dovuto pensare che un annuncio di quel tipo potesse essere fatto in televisione.

A distanza di poco più di un mese, e del botta e risposta con Laura Freddi sul passato di suo marito, arriva la frase che mette di nuovo in dubbio tutto. Certo non sarebbe una mossa da lei, che non si è mai fatta travolgere dalle dinamiche dei social, ma il suo silenzio non cancella la possibilità di una rottura che aleggia nell’aria da settimane.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno comunque costruito una famiglia bellissima e unita, con tre figli meravigliosi e due nipotini, che lei ama molto proprio come se fossero suo (Sebastiano e Theodor sono figli di Stefano e Martina Bonolis, figli della prima moglie di Paolo). I cinque fratelli, benché vivano lontani, sono molto uniti: non mancano infatti le foto di gruppo, che lei stessa condivide sul suo profilo Instagram e, appena possibile, la famiglia vola negli Stati Uniti per trascorrere del tempo insieme.