“GF Vip”, perché Patrizia Rossetti ha lasciato la Casa

Fonte: IPA Patrizia Rossetti, perché ha abbandonato la Casa

Tra i nominati di questa settimana c’è Patrizia Rossetti, che ha dovuto lasciare momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip. A comunicarlo è stata una nota stringata della popolare trasmissione in onda su Canale 5 che, attraverso i social, ha fatto sapere al pubblico che la conduttrice è uscita. Ma perché?

GF Vip, Patrizia Rossetti è uscita dalla Casa: i motivi

Poche parole, un comunicato stringatissimo per dare un annuncio a tutti coloro che seguono il Grande Fratello Vip: Patrizia Rossetti è uscita dalla Casa più spiata d’Italia. La concorrente, nell’ultima puntata, è finita in nomination con Charlie Gnocchi, che per più di 50 giorni è rimasto innominabile, Wilma Goich e George Ciupilan e ora – a quanto si apprende grazie ai social del programma – è uscita dalla Casa.

A spiegare il perché proprio la brevissima comunicazione: “Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”. A questo la produzione ha aggiunto che si tratta di non ben specificate “ragioni di salute”. Infatti, a quanto pare, negli ultimi giorni la concorrente avrebbe accusato sintomi influenzati e forse potrebbero esserci questi alla base della sua uscita momentanea dal GF Vip.

Dalle parole che sono state usate si evince che successivamente rientrerà nel programma dove è tra i concorrenti in gara sin dal primo giorno.

Patrizia Rossetti, come è stato il suo percorso al Grande Fratello

Dopo più di cinquanta giorni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si può tracciare un percorso compiuto dalla concorrente. Senza dubbio Patrizia Rossetti è tra i protagonisti di questa edizione del reality, non essendosi mai tirata indietro e avendo sempre deciso di metterci la faccia e dire la propria opinione.

Era stata anche al centro dei provvedimenti presi dal Grande FratelloVip in occasione del “Caso Bellavia”, infatti – durante quella che si può senza timore definire una delle puntate più dure e difficili della storia del reality – Patrizia Rossetti era stata sottoposta a un televoto flash insieme a Giovanni Ciacci, Gegia ed Elenoire Ferruzzi. In quella occasione il pubblico aveva scelto di salvarla, preferendo far uscire dalla Casa Giovanni Ciacci.

Ora è in nomination, ma resta il fatto che Patrizia Rossetti, già dalle prime puntate dello show, aveva confessato che per lei non sarebbe stato possibile stare per troppo tempo nella Casa: “Non resterò troppo a lungo. Io ho un sacco di cose da fare”, aveva detto al gruppo durante i primissimi giorni, spiegando che aveva affidato per procura al suo agente la vendita di una casa.

Una lunga carriera nel mondo dello spettacolo: per tanti anni è stata una delle signore di Rete 4. Nel suo curriculum tanti anni di televendite, ma anche di reality infatti non ha partecipato solo al GF Vip: nel 2005 è stata tra le concorrenti de La Fattoria e nel 2018 con Maria Teresa Ruta ha vinto Pechino Express. Dentro la Casa fino a oggi si è fatta notare. E non sono mancati neppure gli scontri con gli altri concorrenti. Proprio negli ultimi giorni sono emersi dei dissapori con Attilio Romita: insomma Patrizia Rossetti ha carattere e non lo ha mai nascosto.