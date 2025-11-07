Marco Antonio Bellini, chi è il nuovo amore di Patrizia Rossetti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Patrizia Rossetti

Veterana della televisione italiana, Patrizia Rossetti è senza dubbio una professionista che ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua naturalezza. Dagli esordi negli anni Ottanta ai successi come conduttrice di programmi di punta, la sua carriera è un susseguirsi di esperienze diverse, tutte legate da un tratto distintivo: l’autenticità.

Volto familiare di Rete 4 e di tanti show Mediaset, Patrizia ha attraversato decenni di televisione senza mai perdere la sua freschezza. E oggi, dopo una vita passata tra studi, riflettori e pubblico, è tornata a far parlare di sé per un motivo decisamente più personale: ha ritrovato l’amore accanto a una persona che, fino a poco tempo fa, considerava solo un amico, ovvero l’attore Marco Antonio Bellini. Un legame nato all’improvviso, cresciuto lontano dai riflettori e diventato qualcosa di più profondo e che oggi Patrizia racconta con entusiasmo e serenità, pronta a vivere un nuovo capitolo della sua vita.

Patrizia Rossetti, dall’amicizia all’amore: la storia con Marco Antonio Bellini

A volte l’amore arriva in punta di piedi, travestito da amicizia, e solo quando smetti di cercarlo capisci che era già lì, accanto a te: è andata più o meno così anche per Patrizia Rossetti, che è tornata a sorridere accanto a Marco Antonio Bellini, attore quarantenne che fino a poco tempo fa era semplicemente un amico.

Dopo anni di carriera televisiva, sorrisi davanti alle telecamere e qualche delusione sentimentale, la conduttrice confida di essere “al settimo cielo”, e il modo in cui lo dice non lascia spazio ai dubbi: la sua sembra proprio essere una felicità matura e consapevole. Di questo nuovo capitolo della sua vita Patrizia ne parla a Storie al bivio e nel suo racconto c’è la felicità di chi ha visto un’amicizia consolidata trasformarsi in un bellissimo sentimento.

Patrizia e Marco infatti si conoscono da tempo, ma solo di recente è successo quel “qualcosa” che nessuno dei due si aspettava: “Eravamo amici, poi qualcosa è cambiato e sono al settimo cielo” ha confessato infatti la showgirl a Monica Setta. E d’altronde le foto del bacio rubato pubblicate su Novella 2000 lasciavano ben poco spazio ai dubbi.

Poco importa se tra loro ci sono 20 anni di differenza, anzi, Patrizia sembra vivere questa differenza di età non come un limite, bensì come il segno di una ritrovata libertà. Libertà di amare, di essere se stessa e di essere felice: “Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall’età” ha dichiarato infatti emozionata.

“Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo” ha detto ancora Patrizia, entusiasta di questo nuovo amore e consapevole di quanto sia inutile pensare al futuro e di quanto sia meglio invece vivere a pieno questo meraviglioso momento.

Chi è Marco Antonio Bellini, nuovo amore di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti dunque sta vivendo un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita e, dopo anni di solitudine, finalmente il suo cuore ha ripreso a battere per amore: Marco Antonio Bellini con la sua calma e il suo modo discreto di esserci, ha saputo trasformare la loro complicità in qualcosa di più profondo. E in effetti il loro legame sembra smentire ogni pregiudizio, ricordando che la felicità non ha numeri da rispettare ma solo persone da scegliere.

Ma chi è Marco Antonio Bellini? Professione attore, 40 anni, Marco ha studiato recitazione e, dopo una lunga gavetta, ha collezionato numerose partecipazioni in soap note al grande pubblico come Un posto al sole e Ris – Delitti Imperfetti, ma ha anche ricoperto ruoli in film come Operazione Vacanze e Una notte da paura. Al momento però il suo progetto più bello sembra proprio comprendere anche Patrizia Rossetti, con la quale sta vivendo una relazione nata proprio dopo una lunga amicizia e della quale la stessa conduttrice ha parlato ai microfoni di Monica Setta in una puntata di Storie al Bivio che andrà in onda sabato 8 novembre alle 15.30 su Rai 2.

