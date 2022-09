“GF Vip 7”, perché Patrizia Rossetti potrebbe abbandonare la Casa

Fonte: IPA Patrizia Rossetti al GF Vip

Il Grande Fratello VIP numero sette ha aperto i battenti lunedì 19 settembre, quando nella Casa più amata e spiata d’Italia sono entrati (quasi) tutti i 16 concorrenti di questa edizione, tranne Giovanni Ciacci che varca la storica porta rossa nella puntata di giovedì 22 settembre.

In questi primissimi giorni di convivenza, i vipponi della casa si sono già lasciati andare a diverse confessioni e, in particolare, Patrizia Rossetti – presentatrice e reginetta delle televendite – ha confessato che per lei sarebbe impossibile rimanere nel programma “troppo a lungo”.

Patrizia Rossetti: perché potrebbe uscire presto

Ancora non è stata resa nota la data in cui questa edizione del Grande Fratello VIP giungerà al termine ma negli ultimi anni il programma si è prolungato parecchio arrivando a durare anche oltre sei mesi, come nel caso del GF Vip 6 che è durato dal 13 settembre 2021 al 14 marzo 2022.

Nell’eventualità che il reality duri ben oltre Natale, una delle attuali concorrenti, Patrizia Rossetti, ha già messo le mani avanti chiarendo che per lei sarebbe impossibile rimanere all’interno della casa fino a gennaio.

“Non resterò troppo a lungo. Io ho un sacco di cose da fare”, ha affermato la Rossetti durante una chiacchierata con i neo-coinquilini raccontando loro di avere in ballo la complessa vendita di una casa di cui ora, per procura, si sta occupando il suo agente.

“Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente” – ha specificato Patrizia – “non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni”.

Fonte: IPA

Patrizia Rossetti da volto di Rete 4 al GF Vip

Patrizia Rossetti è stata presentata come una delle concorrenti potenzialmente più interessanti di questa edizione del GF Vip e sarebbe un peccato se, qualora il pubblico decidesse di premiare la sua personalità con il televoto, la presentatrice decidesse di abbandonare la Casa.

Patrizia è una delle signore della tv italiana: è stata per diverso tempo il volto di punta di Rete 4 e, dopo anni di televendite di cui va fierissima, si è rimessa in gioco nel mondo dei reality a partire dal 2005, quando è stata tra le concorrenti de La Fattoria e poi anche nel 2018 quando, in coppia con Maria Teresa Ruta, ha vinto l’edizione di quell’anno di Pechino Express.

Patrizia, oggi più single che mai, proprio durante il suo rilancio in tv attraverso reality ha incontrato l’amore e nel 2006 ha sposato Rudy Londoni tecnico Mediaset con il quale poi purtroppo ha divorziato nel 2019.

Rossa di fuoco senza peli sulla lingua, Patrizia Rossetti si è detta felicissima di rimettersi ancora una volta in gioco nella casa. “Sarò felice di incontrare questi nuovi personaggi, che si definiscono blogger, influencer” ha dichiarato nel video di presentazione per il Grande Fratello VIP, anche se ha poi sottolineato: “comincerò a storcere il naso quando vedrò tutte quelle chiappe al vento, questo filo interdentale non venite a dirmi che è sexy. E soprattutto se qualcuno mi verrà a dire: ‘Tu chi sei, cosa hai fatto?!’ dovrò contare fino a 100, poi partono le ciabatte”.